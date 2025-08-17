Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 13:20

Российские военные нанесли мощный удар по ВСУ в ДНР

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по скоплению военной техники ВСУ в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные нанесли удар по скоплению военной техники и артиллерийских систем ВСУ в Донецкой Народной Республике, написал в Telegram-канале координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, удары также пришлись на город Доброполье. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Поздний вечер: 23:06 и 23:20 — серия ударов по региону, в том числе Доброполье. Прицельная работа по логистике и сосредоточению резервов на линии фронта. Вскрыли место скопления военной техники и артиллерийских систем. Детонировало хорошо, — написал подпольщик.

Ранее стало известно, что расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск во взаимодействии с операторами БПЛА уничтожил блиндаж с украинскими военными на Константиновском направлении в ДНР. В Минобороны РФ отметили, что также была сожжена американская гаубица М119.

До этого Telegram-канал Mash писал, что украинское командование начало масштабную передислокацию войск из Сумской области в ДНР. По его данным, причиной этого стал прорыв российских войск на Красноармейском и Константиновском направлениях. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

ВСУ
СВО
ДНР
Сергей Лебедев
