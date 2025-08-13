Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 14:09

ВСУ срочно перебрасывают войска из Сумской области в ДНР

ВСУ массово перебрасывают силы из Сум в ДНР из-за прорыва российских войск

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинское командование начало масштабную передислокацию войск с Сумского направления в Донецкую Народную Республику, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на бойцов 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. По данным канала, причиной стал прорыв российских войск на Красноармейском (Покровском) и Константиновском направлениях. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным Mash, на Сумском направлении практически не осталось боеспособных частей ВСУ, оборону там держат преимущественно иностранные наемники. Как сообщили собеседники канала, украинские силы ограничиваются редкими демонстративными вылазками — так, в прошлые выходные противник предпринял неудачную попытку атаки на Теткино силами штурмовиков и ССО.

Согласно другой информации, у ВСУ изменились приоритеты. Противник пытается создать напряженность в Черниговской области возле Брянска, а также срочно усилить разваливающийся фронт в ДНР. Помимо этого, украинское командование стремится сохранить давление на Курском и Белгородском направлениях, но бороться за Сумскую область не намерено.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, бывший командир бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Максим Жорин сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над ситуацией на Красноармейском (Покровском) направлении. Таким образом он оспорил заявление Генштаба ВСУ о ситуации в районе этого населенного пункта.

ВС РФ
ВСУ
Сумская область
ДНР
