Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 06:13

«Выявлено и уничтожено»: в ДНР предали огню блиндаж с военными ВСУ

Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил блиндаж с украинскими бойцами в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск во взаимодействии с операторами БПЛА уничтожил блиндаж с украинскими военными на Константиновском направлении в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что также была сожжена американская гаубица М119.

Расчетами БПЛА было выявлено M119 — 105-мм буксируемое орудие производства США, которое обеспечивало огневую поддержку подразделениям ВСУ. При взаимодействии расчета ударного FPV-дрона и огня ствольной артиллерии Южной группировки орудие ВСУ уничтожено, — подчеркнули в ведомстве.

В МО уточнили, что блиндаж с бойцами ВСУ был найден в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР силами воздушной разведки. В результате нанесения огневого поражения он был уничтожен вместе с личным составом, констатировали в министерстве.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что украинское командование начало масштабную передислокацию войск из Сумской области в ДНР. По его данным, причиной этого стал прорыв российских войск на Красноармейском и Константиновском направлениях. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Между тем заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, бывший командир бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Максим Жорин рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над ситуацией на Красноармейском (Покровском) направлении. Таким образом он оспорил заявление Генштаба ВСУ о ситуации в районе этого населенного пункта.

ВСУ
ВС РФ
военные
Украина
