Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 13:13

«Противник пытается контратаковать»: в ДНР раскрыли замысел ВСУ

Пушилин: ВСУ усилились на Красноармейско-Дмитровском направлении

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинское командование приняло решение перебросить резервы на Красноармейско-Дмитровское направление, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко. Также, по его словам, ВСУ пытаются организовать контратаки в этом районе. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Мы видим также на Красноармейско-Дмитровском направлении улучшение наших позиций, продвижение. Видим тот выступ, который организован был нашими подразделениями достаточно уверенно. Противник пытается контратаковать, перебросил дополнительные силы, — сказал глава региона.

Ранее стало известно, что населенный пункт Попов Яр в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских войск 17 июля, однако официальное подтверждение этого факта от украинской стороны поступило лишь 16 августа. Оперативно-стратегическая группировка «Днепр» в своем Telegram-канале признала утрату позиций в данном районе спустя месяц после заявления Минобороны РФ.

До этого группировка «Центр» на севере ДНР успешно перерезала несколько важных транспортных артерий, по которым осуществлялось снабжение ВСУ. Таким образом военные постепенно сжимают кольцо вокруг Красноармейска (Покровска), Мирнограда и Константиновки. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

СВО
ДНР
Денис Пушилин
ВСУ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британский журналист удивился близости Аляски к России и был поднят на смех
Вучич указал на важность саммита Путина и Трампа для всего человечества
Путин перед переговорами с Трампом пошутил про свитер Лаврова
Путин и Лукашенко побеседовали по телефону
На Украине раскрыли, от чего зависит решение Зеленского закончить конфликт
Мужчина не стал возвращаться домой и получил удар вилами в лицо
Система домашних заданий в школах России может сильно измениться
Звезда интернет-мемов планирует устроить большой тур по России
В Госдуме отметили важный нюанс в заявлении Родниной о справедливой пенсии
Песков раскрыл, когда и зачем был в США до визита на Аляску
Число пострадавших при ЧП в Рязанской области выросло до 135 человек
Аналитик сравнил выгоду от вкладов и сдачи квартир в аренду
«Кругом гэканье»: россиянка описала обстановку на болгарском курорте
Еще один европейский лидер решил поехать с Зеленским на встречу с Трампом
На Дальнем Востоке хотят выпустить необычные облигации
В ГД раскрыли нюансы изменений мер поддержки многодетных семей Подмосковья
Более тысячи машин собралось у Крымского моста в ожидании проезда
Если в вас много лени: рецепт быстрых чебуреков из лаваша
Появилось видео с огромным домашним питоном, разбившим террариум при побеге
Блогера-иноагента могут лишить квартиры в Москве
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.