Украинское командование приняло решение перебросить резервы на Красноармейско-Дмитровское направление, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко. Также, по его словам, ВСУ пытаются организовать контратаки в этом районе. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Мы видим также на Красноармейско-Дмитровском направлении улучшение наших позиций, продвижение. Видим тот выступ, который организован был нашими подразделениями достаточно уверенно. Противник пытается контратаковать, перебросил дополнительные силы, — сказал глава региона.

Ранее стало известно, что населенный пункт Попов Яр в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских войск 17 июля, однако официальное подтверждение этого факта от украинской стороны поступило лишь 16 августа. Оперативно-стратегическая группировка «Днепр» в своем Telegram-канале признала утрату позиций в данном районе спустя месяц после заявления Минобороны РФ.

До этого группировка «Центр» на севере ДНР успешно перерезала несколько важных транспортных артерий, по которым осуществлялось снабжение ВСУ. Таким образом военные постепенно сжимают кольцо вокруг Красноармейска (Покровска), Мирнограда и Константиновки. Минобороны РФ эти данные не комментировало.