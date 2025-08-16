Украинская армия лишь спустя месяц признала одно свое поражение в зоне СВО Украинская армия спустя месяц признала потерю Попова Яра в ДНР

Украинская армия лишь спустя месяц признала потерю населенного пункта Попов Яр в Донецкой Народной Республике. Сообщение об утрате контроля над селом опубликовала 16 августа оперативно-стратегическая группировка войск «Днепр» в Telegram-канале. Минобороны России сообщало об установлении контроля над Поповым Яром месяц назад — 17 июля.

Противник вытеснил наши подразделения и взял Попов Яр. Пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового, активизировал наступление в сторону Ивановки, — говорится в сообщении «Днепра».

Тем временем российские войска установили контроль не только над Поповым Яром, но и над расположенными дальше него Русиным Яром и Полтавкой, совершили глубокий прорыв украинского фронта в сторону Доброполья и взяли еще ряд населенных пунктов. Также ВС России перерезали трассу, которая ведет в Красноармейск. В результате маневра ВСУ фактически оказались в огневом мешке.

По информации уже на 16 августа, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о решении военного руководства увеличить численность войск на Донецком направлении. Особое внимание будет уделено району Доброполья, где зафиксирован прорыв российских войск. Зеленский подчеркнул, что командование приняло решение о дополнительном усилении не только этого участка фронта, но и других направлений.