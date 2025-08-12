ВС России перерезали важный логистический узел ВСУ в ДНР ТАСС: ВС России перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в ДНР

Российские военные перерезали трассу, которая соединяет Красноармейск и Доброполье в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, в результате маневра ВСУ фактически оказались в огневом мешке. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Трасса между Красноармейском и Добропольем перерезана, — сказал источник.

Ранее российские военные нанесли комплексный удар по району сосредоточения батальона ВСУ в Сумской области. В Минобороны РФ отметили, что было ликвидировано до 50 военнослужащих. Удар проводился с применением УМПК-500 и БПЛА-500 «Герань-2». Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов и до 10 единиц иностранной военной техники ВСУ.

Пресс-служба Минобороны РФ также информировала, что российская группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Луначарское в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, операция завершилась в ходе активных действий подразделений на данном направлении.