11 августа 2025 в 12:17

ВС России взяли под контроль Луначарское в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российская группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Луначарское в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, операция завершилась в ходе активных действий подразделений на данном направлении.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении масштабной атаки украинских беспилотников в ночь на 11 августа. Системы ПВО сбили 32 БПЛА над 10 регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую и Калужскую области, а также Крым. Наибольшее количество дронов — семь — уничтожили над Белгородской областью.

Вместе с тем стало известно о переброске украинским командованием не восстановивших боеспособность подразделений 58-й ОМПБр в район поселка Тихое. По данным силовиков, критическая ситуация также сложилась и под Волчанском, где несколько подразделений ВСУ рискуют попасть в окружение.

