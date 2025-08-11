Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 07:31

Свыше 30 дронов сбили и перехватили над Россией за ночь

Средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника над 10 регионами России

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Ministry of Defence of the Russi//Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу 10 регионов России в ночь на понедельник, 11 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в общей сложности дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 32 цели.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего беспилотников, а именно семь, сбили над Белгородской областью. Еще по пять дронов уничтожили над Брянской и Калужской областями, четыре — над Крымом, по два — над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Московской, а также один — над Тульской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотников на одно из сел региона. По его словам, в результате была ранена местная жительница. Богомаз уточнил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Минобороны РФ
ПВО
ВСУ
беспилотники
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Маска объяснил, зачем СМИ Запада искажают информацию о России
ФСБ раскрыла неожиданные детали убийства вице-мэра Ставрополя
Битва за уголь с ВСУ была выиграна Россей
«Не будут улыбаться»: Дмитриев о встрече Путина и Трампа
Появились кадры поимки пенсионерок, которых Киев готовил как «живых бомб»
Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
ВС России ударили по целям в Сумах и Шостке
Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии в сентябре
Шпионская деятельность Украины в России оказалась в глубоком кризисе
Стало известно, кто убил главу батальона «АрБат» в ЖК «Алые паруса»
В ФСБ раскрыли схему использования россиян Киевом в качестве смертников
Пьяный россиянин набросился с кулаками на подполковника полиции во Вьетнаме
ВС России поразили стартовую позицию ЗРК С-300В ВСУ в Сумской области
В США опасаются, что Европа отвергнет итоги встречи Путина с Трампом
Вейпы и энергетики под одним брендом запретили в России
Индекс МосБиржи взлетел выше трех тысяч пунктов впервые за четыре месяца
Восточный завтрак: готовим шакшуку — вкусную яичницу с томатами
Киев уличили в попытке сделать «живые бомбы» из пенсионерок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.