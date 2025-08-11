Свыше 30 дронов сбили и перехватили над Россией за ночь

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу 10 регионов России в ночь на понедельник, 11 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в общей сложности дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 32 цели.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего беспилотников, а именно семь, сбили над Белгородской областью. Еще по пять дронов уничтожили над Брянской и Калужской областями, четыре — над Крымом, по два — над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Московской, а также один — над Тульской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотников на одно из сел региона. По его словам, в результате была ранена местная жительница. Богомаз уточнил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.