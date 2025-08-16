Прорыв в ДНР, скорый конец спецоперации: новости СВО на вечер 16 августа

На Сумском направлении ВСУ несут колоссальные потери из-за записи видеороликов. Известный сторонник Дональда Трампа допустил, что СВО может закончиться уже к Рождеству. В то же время Киев рассчитывает на новое оружие от Евросоюза.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 16 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Роковое видео: попытка снять ролик о взятии села обернулась колоссальными потерями для ВСУ

На Сумском направлении украинские войска понесли колоссальные потери в ходе неудачных штурмовых операций, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. По данным собеседника агентства, ВСУ предприняли две безуспешные атаки в районе населенных пунктов Новоконстантиновка и Алексеевка. В результате отражения наступления было уничтожено до 70% личного состава штурмовых групп, а также две боевые бронированные машины и БТР.

Особое внимание источник уделил операции 225-го отдельного штурмового полка, который получил приказ захватить Новоконстантиновку «любой ценой». По информации агентства, военным ставилась задача не только установить контроль над населенным пунктом, но и зафиксировать этот факт на видео для предоставления в генштаб. Однако, как отмечается, выполнить поставленную задачу не удалось.

Какое оружие получит Украина после снятия ограничений Евросоюза

После снятия ограничений на поставки оружия ЕС может передать Украине крылатые ракеты Taurus, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. Он назвал сложившуюся ситуацию «плачем обиженного ребенка».

Поставляли почти все, кроме крылатых ракет Taurus с дальностью полета до 500 км. ЕС и Британия поставляли все, включая танки и системы ПВО. ЕС нервничает после Аляски. А вот решится ли Германия поставлять Taurus, это вопрос. Это плач обиженного ребенка, — заявил он.

Эксперт отметил, что страны Евросоюза, в частности Швеция, теоретически могли бы передать Украине боевые самолеты. Однако, по его мнению, потеря даже нескольких истребителей станет серьезной антирекламой, как это произошло с F-16. Дандыкин подчеркнул, что основная проблема ВСУ заключается не в технике, а в нехватке подготовленных кадров — большинство опытных бойцов уже выбыли из строя.

Эксперт связал возможные новые поставки оружия с реакцией Запада на переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Он также выразил сомнение, что ЕС не решится отправить в Украину свои войска для компенсации людских потерь.

Мощный удар ВС России: крупный опорный пункт ВСУ выжгли полностью

Российские военные ликвидировали крупный опорный пункт ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, подразделения Южной группировки войск уничтожили укрепленную позицию противника в районе населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении.

По данным Минобороны, объект был поражен точными ударами 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б». При последующем досмотре территории были обнаружены тела 11 украинских военнослужащих.

Когда закончится СВО

Специальная военная операция может завершиться до 25 декабря 2025 года при условии трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, считает сенатор-республиканец Линдси Грэм. В свою очередь, сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что это будет возможно, если США и их союзники прекратят военные поставки и разведывательную помощь Киеву. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в скорейшем окончании боевых действий.

По словам сенатора, сроки завершения конфликта напрямую зависят от позиции западных стран. Джабаров отметил, что продолжение финансирования и вооружения Украины со стороны НАТО, включая регулярные поставки разведданных от США, способно значительно продлить противостояние. Он подчеркнул, что решение этого вопроса находится исключительно в компетенции стран-союзников Украины.

Приказ Зеленского: ВСУ увеличивают численность солдат на Донецком направлении

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении военного руководства увеличить численность войск на Донецком направлении. Соответствующее решение было принято 15 августа на заседании ставки верховного главнокомандующего.

Как заявил украинский лидер, особое внимание будет уделено району Доброполья, где зафиксирован прорыв российских войск. Зеленский подчеркнул, что командование приняло решение о дополнительном усилении не только этого участка фронта, но и других направлений.

Российские войска установили контроль над двумя населенными пунктами в ДНР

Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки «Запад» взяли под контроль село Колодези в Донецкой Народной Республике, расположенное западнее Кременной. Одновременно с этим в ведомстве заявили о полном освобождении населенного пункта Вороное в Днепропетровской области силами группировки «Восток».

