Российские войска сжимают кольцо вокруг крупнейших городов Донбасса

Российские войска продолжают успешное продвижение в зоне СВО, постепенно окружая крупнейшие города Донбасса, сообщает РИА Новости. По данным агентства, группировка «Центр» на севере ДНР сжимает кольцо вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск), Мирнограда и Константиновки, перерезав за июнь и июль несколько стратегических трасс снабжения ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Особое значение имеет взятие под контроль населенных пунктов Луначарское, Суворово и Никаноровка, что открыло ВС России путь к Доброполью — ключевому логистическому узлу украинской армии. В материале отмечается, что дальнейшее продвижение российских войск создает угрозу для главного укрепрайона ВСУ, создававшегося с 2014 года в районе Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка. Войска «Центра» теперь имеют возможность обойти эти укрепления с запада, что может кардинально изменить оперативную обстановку в регионе, пишет агентство.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские военные взяли под контроль село Колодези в ДНР. Село расположено на западе от Кременной. Также российской армии удалось полностью выбить ВСУ из села Вороное в Днепропетровской области.