16 августа 2025 в 12:19

Российские бойцы выбили ВСУ из двух сел в ДНР и на Украине

ВС России взяли под контроль село Колодези в ДНР и Вороное на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Колодези в Донецкой Народной Республике, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Село расположено на западе от Кременной. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». Также российской армии удалось полностью выбить ВСУ из села Вороное.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области, — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что командование 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ и треть батальона сбежали с Краснолиманского направления. По словам источника в российских силовых структурах, на связь никто из украинских военных не выходит, а управление батальоном полностью утрачено.

До этого военкор Александр Коц объяснил, что взятием Александрограда в ДНР российские бойцы приблизили организацию еще одного плацдарма на территории противника. О контроле над населенным пунктом в Минобороны РФ сообщили 15 августа.

ВС РФ
ДНР
ВСУ
военнослужащие
СВО
