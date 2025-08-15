Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Офицеры ВСУ сбежали с Краснолиманского направления

ТАСС: командование 60-й бригады ВСУ сбежало с Краснолиманского направления

Командование 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ и треть батальона сбежали с Краснолиманского направления, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. По его словам, на связь никто из сбежавших не выходит, управление батальоном полностью утрачено.

Практически треть военнослужащих батальона обеспечения вместе с управлением 60 ОМБр ВСУ сбежали из расположения на Краснолиманском направлении, – сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные группировки «Центр» продолжают наступление в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области. Взяты под контроль населенные пункты Яблоновка, Луначарское и Суворово.

До этого российские военные взяли под контроль город Александроград в ДНР. По данным ведомства, в операции приняли участие военные группировки «Восток». Минобороны РФ распространило кадры боев за населенный пункт. Ролик состоит из нарезок с моментами точных ударов по позициям украинских войск. На видео запечатлены удары по военным объектам и уничтожение бронетехники ВСУ. Ролик завершается символичным кадром: бойцы ВС РФ стоят в перешедшем под контроль России населенном пункте с государственным флагом.

