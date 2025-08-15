Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 13:30

В Минобороны России раскрыли подробности наступления группировки «Центр»

В Минобороны сообщили о наступлении группировки «Центр» в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» в зоне СВО Военнослужащие группировки войск «Центр» в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военные группировки «Центр» продолжают наступление в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что взяты под контроль населенные пункты Яблоновка, Луначарское и Суворово.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, — отметили в ведомстве.

Также в Минобороны рассказали, что в зоне ответственности «Днепра» Вооруженные силы Украины потеряли более 620 бойцов. Были ликвидированы пять боевых бронированных машин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, добавили в министерстве.

Ранее российские военные взяли под контроль город Александроград в ДНР. По данным ведомства, в операции приняли участие военные группировки «Восток».

Также российские военные ликвидировали взвод украинской националистической бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе поселка Клебан-Бык в ДНР. Уничтожены пункт управления беспилотниками и укрепленные позиции противника, заявили в оборонном ведомстве.

Минобороны РФ
ДНР
Днепропетровская область
войска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские военные самолеты разместили в соседней стране
Жилье на Аляске оказалось дешевле, чем в Москве
Опубликован единственный в истории комментарий Трампа журналисту из России
Опубликованы кадры жестокой расправы над федеральным судьей под Волгоградом
Что такое крафтовое пиво и в чем его особенности?
Суд вынес приговор профессору, заказавшему киллеру убить зятя за $50 тысяч
Бойцы ВСУ сбились с пути и вышли к российским военным
Гастроэнтеролог раскрыл главную пользу малины
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ЧП на заводе
Шеф ЦРУ сопроводит Трампа на встречу с Путиным
Средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА за три часа над российским регионом
Трамп оставил короткое сообщение перед вылетом на встречу с Путиным
Раскрыть личность убийцы женщины помогли карты
Минфин продаст госпакет ЮГК структуре Газпромбанка за 85 млрд рублей
У осужденного за обрушение дома в Междуреченске отберут почетную грамоту
Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 15 августа: где задержки и отмены рейсов
MAX возглавил топ бесплатных приложений в магазинах Google Play и AppStore
В Сети появился отрывок с «предсказанием» от Симпсонов по Аляске
Появились кадры последствий ночной атаки ВСУ на Курск
Популярная металл-группа объявила о завершении карьеры
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.