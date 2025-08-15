В Минобороны России раскрыли подробности наступления группировки «Центр» В Минобороны сообщили о наступлении группировки «Центр» в ДНР

Военные группировки «Центр» продолжают наступление в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что взяты под контроль населенные пункты Яблоновка, Луначарское и Суворово.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, — отметили в ведомстве.

Также в Минобороны рассказали, что в зоне ответственности «Днепра» Вооруженные силы Украины потеряли более 620 бойцов. Были ликвидированы пять боевых бронированных машин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, добавили в министерстве.

Ранее российские военные взяли под контроль город Александроград в ДНР. По данным ведомства, в операции приняли участие военные группировки «Восток».

Также российские военные ликвидировали взвод украинской националистической бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе поселка Клебан-Бык в ДНР. Уничтожены пункт управления беспилотниками и укрепленные позиции противника, заявили в оборонном ведомстве.