16 августа 2025 в 12:27

В России назвали условие завершения СВО до 25 декабря 2025 года

Сенатор Джабаров: СВО закончится до 25 декабря, если Запад лишит Украину помощи

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru предположил, что СВО может закончиться до 25 декабря 2025 года, если Запад лишит Украину военной и разведывательной помощи. По его словам, в РФ будут рады, если боевые действия прекратятся как можно раньше.

Будем рады, если все закончится еще быстрее, но чтобы все закончилось очень быстро, я уже не говорю про 25 декабря, нужно, чтобы США и западные страны перестали оказывать Украине военную и разведывательную помощь. А если страны НАТО продолжат накачивать Украину оружием и финансами, то процесс может затянуться. Это не от нас зависит, а от союзников Украины, в том числе американцев, которые поставляют им разведданные постоянно, — добавил Джабаров.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что украинский конфликт может закончиться до католического Рождества (25 декабря), если состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Он назвал такой прогноз оптимистичным.

Политолог Сергей Марков в свою очередь заявил, что на российском телевидении появился новый термин — план окончания СВО, ставший сигналом для всей отечественной медиамашины. По его словам, он прозвучал в репортаже о встрече Путина и Трампа в эфире программы «Вести недели». Марков убежден, что данный термин придаст огромный энтузиазм миллионам россиян.

