Ушедшего из-за взятки на СВО чиновника взяли за попытку подкупить военных

Telegram-канал Baza пишет, что бывший уральский чиновник отправился в зону специальной военной операции на УКраине после обвинений во взяточничестве, но был снова задержан, когда попытался дать денег военным, чтобы откупиться от службы. По информации канала, речь идет о бывшем главе Индустриального района Перми.

В материале говорится, что в 2024 году экс-руководителя обвинили в обмане благотворительного фонда и получении взятки от бизнесмена. Канал пишет, что в мае 2025 года он заключил контракт и отправился на СВО, однако к концу года решил откупиться. Однако, отмечает издание, спустя несколько месяцев бывший глава района стал предлагать военным взятку в 3 млн рублей, чтобы его комиссовали, и был снова задержан.

Ранее генерал запаса, ветеран СВО Михаил Каган отмечал, что бывшие заключенные, ушедшие из колоний и тюрем на специальную военную операцию, как правило, добросовестно выполняют свои обязанности. По словам офицера, он не слышал о них ничего плохого. В качестве примера он привел своего начальника артиллерии, который был из бывших осужденных.