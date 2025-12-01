День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 18:53

Ушедшего из-за взятки на СВО чиновника взяли за попытку подкупить военных

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал Baza пишет, что бывший уральский чиновник отправился в зону специальной военной операции на УКраине после обвинений во взяточничестве, но был снова задержан, когда попытался дать денег военным, чтобы откупиться от службы. По информации канала, речь идет о бывшем главе Индустриального района Перми.

В материале говорится, что в 2024 году экс-руководителя обвинили в обмане благотворительного фонда и получении взятки от бизнесмена. Канал пишет, что в мае 2025 года он заключил контракт и отправился на СВО, однако к концу года решил откупиться. Однако, отмечает издание, спустя несколько месяцев бывший глава района стал предлагать военным взятку в 3 млн рублей, чтобы его комиссовали, и был снова задержан.

Ранее генерал запаса, ветеран СВО Михаил Каган отмечал, что бывшие заключенные, ушедшие из колоний и тюрем на специальную военную операцию, как правило, добросовестно выполняют свои обязанности. По словам офицера, он не слышал о них ничего плохого. В качестве примера он привел своего начальника артиллерии, который был из бывших осужденных.

Россия
Пермь
чиновники
СВО
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бородина, Джигурда, Лепс: шокирующие слова звезд о скандале с Долиной
Патрики — все? Ресторатор предрек скорый конец модных кафе в центре Москвы
Выяснилось, какие вопросы обсудят на встрече Шойгу и главы МИД КНР
Увольнение Ермака сравнили с воровской сходкой
«Положение шаткое»: депутат о возможной отставке Зеленского
«Должны быть»: Макрон о переговорах по активам России без Европы
В Эстонии призвали Киев поумерить пыл в уничтожении судов
Украинскую судью наказали за запугивание фигуриста
Российский переговорщик указал на предзнаменование скорого мира на Украине
Появились подробности переговоров США с Украиной
Костин раскрыл причину вражды банков и маркетплейсов
Смерть мужа, монастырь, слухи о госпитализации: как живет Ирина Муравьева
Появились кадры избитой до смерти девочки из Донецка
Ресторатор Миронов раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Осужден топ-менеджер банка, куда зачисляется зарплата Путина
Курс доллара упал до минимума с середины июля
Неспортивный интерес: ММА-тренер оказался главой ОПГ
Ушедшего из-за взятки на СВО чиновника взяли за попытку подкупить военных
Политолог предсказал возможную судьбу экс-главы офиса Зеленского
Политолог ответил, смогут ли лидеры ЕС убедить США занять сторону Украины
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.