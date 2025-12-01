День матери
01 декабря 2025 в 18:38

Из Коммунистической партии Китая исключили свыше 40 чиновников

РИА Новости: в Коммунистической партии Китая начались антикоррупционные чистки

Фото: Wang Ye/Global Look Press
В Коммунистической партии Китая (КПК) после четвертого пленума 20-го созыва, который прошел в Пекине в октябре, началась крупная антикоррупционная чистка. По подсчетам РИА Новости, в период с 23 октября по 1 декабря за «серьезные нарушения дисциплины и закона» из рядов партии был исключен 43 чиновника различных рангов.

Среди лишившихся партбилетов шесть человек занимали руководящие посты в центральных органах государственной власти КНР, и большинство из них находятся под следствием по подозрению во взяточничестве. В их числе заместитель главы ВСНП провинции Хэйлунцзян Сун Шушен и бывший руководитель народной прокуратуры района Пудун в Шанхае Цэн Гуодун.

Кроме того, под следствием оказались высокопоставленные руководители провинциального уровня, а также бывший заместитель гендиректора китайской государственной угледобывающей компании Shanxi Coking Coal Group и член парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг. Директор центра НИУ ВШЭ Василий Кашин назвал эту кампанию «одной из крупнейших чисток» в китайском госаппарате с 1970-х годов.

Принятые в отношении чиновников меры соответствуют внутренним положениям КПК и законам КНР. Согласно Уголовному кодексу страны, должностным лицам за хищение или получение взятки в размере свыше $210 тыс. (19 млн рублей) может быть назначено наказание в виде тюремного заключения, конфискации имущества или, в крайних случаях, смертной казни.

Ранее председателя КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов продолжать и расширять взаимодействие с Россией в сфере энергетики, делая акцент на поддержании надежности цепочек поставок. Это, по его словам, должно способствовать повышению уровня мировой энергетической безопасности.

