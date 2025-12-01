Патрики — все? Ресторатор предрек скорый конец модных кафе в центре Москвы

Многочисленные дорогие заведения, располагающиеся в районе Патриарших прудов, в скором времени могут закрыться, заявил NEWS.ru председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Он отметил, что в последний год модные заведения с необычными концепциями терпят большие убытки.

Аренда растет с каждым годом, и 2025-й — не исключение. При этом рестораны зарабатывают меньше, чем в прошлом году. Есть еще одна проблема — Патрики стали очень шумным местом и привлекли много неденежной аудитории. Зачастую люди занимают места в ресторанах, заказывают кофе и все, — раскрыл Миронов.

По его словам, в последнее время сильно снизилась сумма среднего чека в заведениях. Ресторатор считает, что сейчас обеспеченный человек не поедет на Патрики, ведь там сложно припарковаться и нет мест в кафе.

Ранее сообщалось, что разрыв экономических связей с Россией лишает Финляндию ресторанов. Количество банкротств заведений в этом году выросло на 80%. Специалисты называют ситуацию худшей в истории отрасли, по сравнению с которой мировой экономический кризис 2008 года «кажется детской игрой».