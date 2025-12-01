День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 19:19

Патрики — все? Ресторатор предрек скорый конец модных кафе в центре Москвы

Ресторатор Миронов: модные кафе на Патриарших прудах скоро закроются

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Многочисленные дорогие заведения, располагающиеся в районе Патриарших прудов, в скором времени могут закрыться, заявил NEWS.ru председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Он отметил, что в последний год модные заведения с необычными концепциями терпят большие убытки.

Аренда растет с каждым годом, и 2025-й — не исключение. При этом рестораны зарабатывают меньше, чем в прошлом году. Есть еще одна проблема — Патрики стали очень шумным местом и привлекли много неденежной аудитории. Зачастую люди занимают места в ресторанах, заказывают кофе и все, — раскрыл Миронов.

По его словам, в последнее время сильно снизилась сумма среднего чека в заведениях. Ресторатор считает, что сейчас обеспеченный человек не поедет на Патрики, ведь там сложно припарковаться и нет мест в кафе.

Ранее сообщалось, что разрыв экономических связей с Россией лишает Финляндию ресторанов. Количество банкротств заведений в этом году выросло на 80%. Специалисты называют ситуацию худшей в истории отрасли, по сравнению с которой мировой экономический кризис 2008 года «кажется детской игрой».

ресторан
рестораторы
чеки
Москва
деньги
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный юноша вдохновился Шапокляк и поехал между станциями метро на крыше
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Назван самый дорогой город России по цене билета на общественный транспорт
Украинских турист переехал ограбивших его в Турции мужчин
Эрдоган раскрыл, о чем свидетельствуют атаки на танкеры у берегов Турции
«Стреляют себе между ног»: пресс-секретарь Лукашенко о ЧП с литовским БПЛА
«Я от этого отвыкла»: Симоньян о криках в больнице и стыде за свою жизнь
«Признать реальность»: Стармер о последствиях Brexit
Медведь облюбовал подвал дома
Москвич нашел ложку за 320 тыс. рублей с помощью нейросети
Спецназ задержал лидера азербайджанской общины Екатеринбурга Мустафаева
Ресторатор назвал главный кулинарный тренд 2025 года
Раскрыта судьба коррупционера Миндича по возвращении на Украину
Женщина клонировала умершего питомца и пожалела об этом
Представители Ozon отреагировали на скандал в Сети с чаевыми
«За рамки возможного»: в США «разнесли» предложение Залужного по гарантиям
Костин сделал сенсационное заявление о нынешнем курсе рубля
Лукашенко сообщили о деталях инцидента с литовским БПЛА
Политолог раскрыл, почему Трамп решил привлечь зятя к мирным переговорам
Зеленский за бортом, «привет» Макрону, «новогодние» штрафы: что дальше
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачнаяк
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачнаяк

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.