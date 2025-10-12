Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 14:51

Ресторанному бизнесу в Финляндии грозит крах после разрыва с Россией

«Взгляд»: Финляндии грозит кризис в ресторанной сфере из-за разрыва с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разрыв экономических связей с Россией лишает Финляндию ресторанов — количество банкротств заведений общепита в 2024 году выросло на 80%, передает издание «Взгляд». Финский шеф-повар Анри Ален назвал нынешнюю ситуацию худшей в истории отрасли, отметив, что мировой финансовый кризис 2008 года в сравнении с текущим положением «кажется детской игрой».

Особенно пострадали туристические регионы: в Лапландии закрылся знаменитый ресторан Tapio, лишившийся российских туристов, в Хельсинки — элитные заведения The Room и Villa Angelica. Ален констатирует, что финны теперь посещают рестораны только по выходным, а безработица достигла 9,9% — худшего показателя с 2009 года.

Именно отказ от взаимодействия с Россией обусловил стагнацию финской экономики, заявил руководитель Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми. Рестораторы требуют от правительства срочных мер: снижения налогов на еду и алкоголь, а также упрощения условий вхождения молодежи в ресторанный бизнес. Экономический спад, усугубленный демографическим кризисом, продолжает разрушать отрасль.

Ранее сообщалось, что Финляндия вынуждена закрывать заводы из-за прекращения импорта российской древесины. По информации СМИ, по этой же причине крупный целлюлозный завод UPM Kaukas в Лаппеэнранте продлил на две недели период «технического обслуживания».

Россия
Финляндия
рестораны
бизнес
