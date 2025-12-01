День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 18:40

Двое полицейских выбили крупную сумму денег у петербуржца и ушли на СВО

В Петербурге дело о вымогательстве против ушедших на СВО полицейских остановили

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уголовное дело в отношении сотрудников полиции, уличенных в вымогательстве крупной суммы денег у петербуржца, было приостановлено в связи с их отправкой в зону СВО, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Остальные четверо участников преступной группы получили реальные сроки заключения.

История началась тогда, когда Светлана (имя изменено), получившая травму ноги в ДТП, потребовала от своего знакомого Олега (имя изменено) 300 тыс. рублей якобы на дополнительное лечение. После того как он передал ей 150 тыс. рублей, женщину это не удовлетворило. Тогда она обратилась за помощью к своему знакомому, имеющему связи в полиции.

К вымогательству подключились дежурный и водитель из 59-го отдела полиции Выборгского района Санкт-Петербурга, а также другие лица. Изначально они пытались оказать давление на Олега, угрожая уголовной ответственностью, но, не добившись своего, перешли к физическому насилию. Олега избили, затем посадили в машину и доставили к магазину на Сиреневом бульваре.

Там ему нанесли новые удары и, под угрозой применения оружия, мужчина был вынужден отдать вымогателям все имевшиеся у него деньги – 160 тыс. рублей. 1 декабря суд вынес решение по данному делу. Уголовное преследование в отношении полицейских было приостановлено из-за их отбытия в зону СВО. Остальные четверо фигурантов получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет.

Ранее рэкетиры потребовали у горничной из страны СНГ украсть 1 млн рублей у работодателей. Подозреваемых задержали спецназ и сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии.

Cанкт-Петербург
полицейские
СВО
уголовные дела
вымогатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бородина, Джигурда, Лепс: шокирующие слова звезд о скандале с Долиной
Патрики — все? Ресторатор предрек скорый конец модных кафе в центре Москвы
Выяснилось, какие вопросы обсудят на встрече Шойгу и главы МИД КНР
Увольнение Ермака сравнили с воровской сходкой
«Положение шаткое»: депутат о возможной отставке Зеленского
«Должны быть»: Макрон о переговорах по активам России без Европы
В Эстонии призвали Киев поумерить пыл в уничтожении судов
Украинскую судью наказали за запугивание фигуриста
Российский переговорщик указал на предзнаменование скорого мира на Украине
Появились подробности переговоров США с Украиной
Костин раскрыл причину вражды банков и маркетплейсов
Смерть мужа, монастырь, слухи о госпитализации: как живет Ирина Муравьева
Появились кадры избитой до смерти девочки из Донецка
Ресторатор Миронов раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Осужден топ-менеджер банка, куда зачисляется зарплата Путина
Курс доллара упал до минимума с середины июля
Неспортивный интерес: ММА-тренер оказался главой ОПГ
Ушедшего из-за взятки на СВО чиновника взяли за попытку подкупить военных
Политолог предсказал возможную судьбу экс-главы офиса Зеленского
Политолог ответил, смогут ли лидеры ЕС убедить США занять сторону Украины
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.