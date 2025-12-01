Двое полицейских выбили крупную сумму денег у петербуржца и ушли на СВО В Петербурге дело о вымогательстве против ушедших на СВО полицейских остановили

Уголовное дело в отношении сотрудников полиции, уличенных в вымогательстве крупной суммы денег у петербуржца, было приостановлено в связи с их отправкой в зону СВО, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Остальные четверо участников преступной группы получили реальные сроки заключения.

История началась тогда, когда Светлана (имя изменено), получившая травму ноги в ДТП, потребовала от своего знакомого Олега (имя изменено) 300 тыс. рублей якобы на дополнительное лечение. После того как он передал ей 150 тыс. рублей, женщину это не удовлетворило. Тогда она обратилась за помощью к своему знакомому, имеющему связи в полиции.

К вымогательству подключились дежурный и водитель из 59-го отдела полиции Выборгского района Санкт-Петербурга, а также другие лица. Изначально они пытались оказать давление на Олега, угрожая уголовной ответственностью, но, не добившись своего, перешли к физическому насилию. Олега избили, затем посадили в машину и доставили к магазину на Сиреневом бульваре.

Там ему нанесли новые удары и, под угрозой применения оружия, мужчина был вынужден отдать вымогателям все имевшиеся у него деньги – 160 тыс. рублей. 1 декабря суд вынес решение по данному делу. Уголовное преследование в отношении полицейских было приостановлено из-за их отбытия в зону СВО. Остальные четверо фигурантов получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет.

Ранее рэкетиры потребовали у горничной из страны СНГ украсть 1 млн рублей у работодателей. Подозреваемых задержали спецназ и сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии.