01 декабря 2025

Рэкетиры вынуждали горничную украсть 1 млн рублей из дома работодателей

Рэкетиры требовали у горничной, которая является мигрантом, украсть 1 млн рублей у работодателей, говорится в пресс-релизе Росгвардии, поступившем NEWS.ru. Подозреваемых задержали при поддержке спецназа. Сотрудники ОМОН «Русич» ГУ Росгвардии по региону оказали силовую поддержку.

Задержание четверых подозреваемых произошло в Одинцово. Предварительно, ночью в деревне Борки злоумышленники перелезли через забор частного дома, вскрыли входную дверь и проникли внутрь. Здесь они обнаружили 61-летнюю гражданку одной из стран СНГ. Нападавшие схватили женщину и начали угрожать насилием, а затем потребовали деньги, которые она должна была украсть из элитного коттеджа в поселке Горки-2, где работала домработницей.

После этого потерпевшую заставили отдать собственные сбережения в размере 65 тыс. рублей и паспорт. Далее они скрылись на автомобиле без государственных регистрационных знаков.

Ранее СОБР задержал участников группировки, которая похищала бойцов СВО и вымогала у них деньги. Источник сообщил, что злоумышленники также угрожали родственникам военных.

