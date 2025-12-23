Первый канал и ВГТРК не отказались от выступлений Долиной на новогодних шоу

Певица Лариса Долина примет участие в основных новогодних музыкальных шоу на федеральных телеканалах, передает ТАСС. Ее номера выйдут в эфире Первого канала и телеканала «Россия».

Первый канал 1 января в 13:55 покажет масштабный праздничный концерт «Наш Новый год». Как следует из анонса, в программу включен номер с участием Долиной и певицы Елены Север. Артистки исполнят композицию «Мимо» совместно с балетом «Марта».

Кроме того, Долина примет участие в телевизионном шоу «Песня года» на телеканале «Россия». На этом концерте традиционно подводят музыкальные итоги уходящего года. Как правило, на сцену выходят звезды первого эшелона.

Ранее директор ТНТ Тина Канделаки опровергла слухи об «отмене» Долиной и удалении сцен с ее участием из шоу. Она заявила, что музыкальный номер певицы останется в финальном монтаже. Долина исполнила роль в фильме «Невероятные приключения Шурика», где спела кавер на хит «За деньги да».