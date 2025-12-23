Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 20:42

Первый канал и ВГТРК не отказались от выступлений Долиной на новогодних шоу

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина примет участие в основных новогодних музыкальных шоу на федеральных телеканалах, передает ТАСС. Ее номера выйдут в эфире Первого канала и телеканала «Россия».

Первый канал 1 января в 13:55 покажет масштабный праздничный концерт «Наш Новый год». Как следует из анонса, в программу включен номер с участием Долиной и певицы Елены Север. Артистки исполнят композицию «Мимо» совместно с балетом «Марта».

Кроме того, Долина примет участие в телевизионном шоу «Песня года» на телеканале «Россия». На этом концерте традиционно подводят музыкальные итоги уходящего года. Как правило, на сцену выходят звезды первого эшелона.

Ранее директор ТНТ Тина Канделаки опровергла слухи об «отмене» Долиной и удалении сцен с ее участием из шоу. Она заявила, что музыкальный номер певицы останется в финальном монтаже. Долина исполнила роль в фильме «Невероятные приключения Шурика», где спела кавер на хит «За деньги да».

Лариса Долина
песни
выступления
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали об ограничениях на дорогах 24 декабря
«Необходимая»: Захарова представила клип к своей песне «Мой ангел»
Трамп пригрозил тем, кто c ним не согласен
Патовое положение ВСУ не помешало Сырскому получить госнаграду
Минпросвещения готовит новое испытание для российских абитуриентов
В США обнародовали 16-летнее пророчество Путина об Украине
Россиянам назвали минимальный бюджет для отдыха в Таиланде на две недели
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит самая морозная ночь
Ученые обнаружили связь между толщиной коры мозга и чистотой воздуха
Медведев рассказал, сколько мигрантов попадает на контроль в Шереметьево
Эпштейн хранил в сейфе рубли
ПВО России за три часа сбила 20 украинских беспилотников
Медведев раскрыл, что ждет каждого неверифицированного мигранта в России
Пять колец, синий цвет, антихвост: что нового известно об объекте 3I/ATLAS
Стало известно, как изменятся отношения России и Китая в 2026 году
Медведев призвал масштабировать биометрический контроль над мигрантами
Анна Асти сорвала съемки шоу «Голос»
В МИД России назвали имя нового посла по особым поручениям по ДНЯО
Турист заговорил на иврите и лишился глаза на Кипре
Чем отличается бакалавриат от магистратуры? Изучаем различия в дипломах
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.