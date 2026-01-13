Россиянам раскрыли опасность современных псевдодуховных учений

Современные псевдодуховные учения, маскирующиеся под психологию и самопомощь, агрессивно продвигаются в общественном поле и нацелены на вытягивание денег, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, речь идет о рецидиве древнего языческого магического мышления, пытающегося подменить подлинную духовную жизнь.

В современном общественном поле мы наблюдаем агрессивное продвижение целого набора лжеучений, маскирующихся под психологию, самопомощь и заботу о здоровье. Речь идет о так называемой психологии достатка и нужды, идее о деньгах как об энергии, ментальной магии, работе с мыслеформами и методах построения желаемой реальности. С православной точки зрения это не что иное, как рецидив древнего языческого магического мышления. Почему это так активно навязывают именно за деньги? Ответ прост: потому что это выгодный бизнес, построенный на эксплуатации человеческих слабостей, — пояснил Иванов.

Он отметил, что суть этих практик прямо противоречит христианскому мировоззрению, подменяет смирение и доверие Богу обожествлением человеческой воли. Депутат добавил, что даже такие популярные лайфхаки, как цифровой детокс и цветотерапия, часто облекаются в мистицизм, создавая опасную иллюзию контроля.

Суть псевдодуховных учений противоречит христианскому мировоззрению. В основе всего этого лежит идея обожествления человеческой воли и желаний. Человеку предлагают поверить, что он силой своего разума или неких энергий может управлять миром и притягивать к себе материальные блага. Яркие примеры — так называемая аромапсихология или популярные лайфхаки, такие как цифровой детокс, осознанные сны и цветотерапия с ее выдумками о влиянии цветов на энергетическое поле, — резюмировал Иванов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с оккультными услугами в РФ нужно бороться. Он подчеркнул, что сатанизм (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и «всякие колдуны» наносят ущерб моральному состоянию граждан.