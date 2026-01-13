Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 06:00

Россиянам раскрыли опасность современных псевдодуховных учений

Депутат Иванов: псевдодуховные учения нацелены на вытягивание денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Современные псевдодуховные учения, маскирующиеся под психологию и самопомощь, агрессивно продвигаются в общественном поле и нацелены на вытягивание денег, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, речь идет о рецидиве древнего языческого магического мышления, пытающегося подменить подлинную духовную жизнь.

В современном общественном поле мы наблюдаем агрессивное продвижение целого набора лжеучений, маскирующихся под психологию, самопомощь и заботу о здоровье. Речь идет о так называемой психологии достатка и нужды, идее о деньгах как об энергии, ментальной магии, работе с мыслеформами и методах построения желаемой реальности. С православной точки зрения это не что иное, как рецидив древнего языческого магического мышления. Почему это так активно навязывают именно за деньги? Ответ прост: потому что это выгодный бизнес, построенный на эксплуатации человеческих слабостей, — пояснил Иванов.

Он отметил, что суть этих практик прямо противоречит христианскому мировоззрению, подменяет смирение и доверие Богу обожествлением человеческой воли. Депутат добавил, что даже такие популярные лайфхаки, как цифровой детокс и цветотерапия, часто облекаются в мистицизм, создавая опасную иллюзию контроля.

Суть псевдодуховных учений противоречит христианскому мировоззрению. В основе всего этого лежит идея обожествления человеческой воли и желаний. Человеку предлагают поверить, что он силой своего разума или неких энергий может управлять миром и притягивать к себе материальные блага. Яркие примеры — так называемая аромапсихология или популярные лайфхаки, такие как цифровой детокс, осознанные сны и цветотерапия с ее выдумками о влиянии цветов на энергетическое поле, — резюмировал Иванов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с оккультными услугами в РФ нужно бороться. Он подчеркнул, что сатанизм (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и «всякие колдуны» наносят ущерб моральному состоянию граждан.

общество
россияне
психология
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Одевайтесь скромно»: турэксперт о правилах посещения ОАЭ
Маск раскрыл, зачем создавал SpaceX
Раскрыт способ доказать, что фото или видео создано нейросетью
Вирус для доступа к вашему банку: раскрыта новая схема мошенников
В Британии могут взять под контроль чат-бот Маска
Лариса Долина в январе может остаться без зрителей на концерте
Юрист ответила, кому принадлежат подаренные ребенку деньги
«Полиция отступает»: в ФРГ ужаснулись ситуацией с мобилизацией в Одессе
ПСЖ без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции
Не допустили два прорыва ВСУ в Купянск: успехи ВС РФ к утру 13 января
Россиянам рассказали о правилах зимней обрезки деревьев
Сомнолог назвала идеальный материал для постельного белья
Хрустящее чудо к чаю! Слоеные бантики с сахаром — легко, быстро, вкусно
В Британии назвали условия отправки войск на Украину
Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
Россиянам раскрыли опасность современных псевдодуховных учений
Сон про деньги: к прибыли или убыткам? Полное толкование
В доме серийного расхитителя могил были сделаны жуткие находки
Маркетплейсы раскрыли масштабы возврата товаров после Нового года
Силовики озвучили, сколько наемников ВСУ превратились в «пушечное мясо»
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде
Общество

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.