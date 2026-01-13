Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 05:42

Маркетплейсы раскрыли масштабы возврата товаров после Нового года

РИАН: маркетплейсы не зафиксировали массовые возвраты товаров после Нового года

Ozon — универсальный интернет-магазин Ozon — универсальный интернет-магазин Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ведущие российские онлайн-платформы Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries & Russ заявили об отсутствии всплеска возвратов товаров после новогодних праздников. Как сообщили РИА Новости представители компаний, количество таких случаев остается небольшим по сравнению с общим масштабом операций даже в периоды после распродаж.

В «Яндекс Маркете» прямо подтвердили, что не фиксируют массовых возвратов. Wildberries в своем комментарии подчеркнули роль платформы как посредника между продавцом и покупателем и указали, что приоритетом является комфортное взаимодействие для всех сторон. Процесс возврата регулируется законодательством, и покупателям рекомендуется тщательно проверять заказы при получении, а спорные ситуации решаются через поддержку платформы.

Случаи необоснованных возвратов крайне редкие, и после праздников мы не отмечаем роста числа таких ситуаций. До новогодних праздников мы сократили сроки возврата с 21 до 15 дней для большинства категорий, а новогодний декор можно вернуть в течение всего семи дней. Новые сроки стали дополнительным инструментом поддержки продавцов, — отметили в Ozon.

Также в Ozon при оформлении заявки требуется предоставить фотографии товара и упаковки, а сотрудники пунктов выдачи проверяют сохранность заводского вида и ярлыков. Эти механизмы, по словам компаний, позволяют поддерживать баланс между правами потребителей и интересами продавцов, предотвращая волну необоснованных возвратов в традиционно активный для ретейла период.

Ранее сообщалось, что банки в России могут заблокировать покупки на маркетплейсах на сумму 150 тыс. рублей и выше. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что такие меры приняты в рамках борьбы с мошенничеством.

маркетплейсы
возвраты
товары
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Одевайтесь скромно»: турэксперт о правилах посещения ОАЭ
Маск раскрыл, зачем создавал SpaceX
Раскрыт способ доказать, что фото или видео создано нейросетью
Вирус для доступа к вашему банку: раскрыта новая схема мошенников
В Британии могут взять под контроль чат-бот Маска
Лариса Долина в январе может остаться без зрителей на концерте
Юрист ответила, кому принадлежат подаренные ребенку деньги
«Полиция отступает»: в ФРГ ужаснулись ситуацией с мобилизацией в Одессе
ПСЖ без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции
Не допустили два прорыва ВСУ в Купянск: успехи ВС РФ к утру 13 января
Россиянам рассказали о правилах зимней обрезки деревьев
Сомнолог назвала идеальный материал для постельного белья
Хрустящее чудо к чаю! Слоеные бантики с сахаром — легко, быстро, вкусно
В Британии назвали условия отправки войск на Украину
Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
Россиянам раскрыли опасность современных псевдодуховных учений
Сон про деньги: к прибыли или убыткам? Полное толкование
В доме серийного расхитителя могил были сделаны жуткие находки
Маркетплейсы раскрыли масштабы возврата товаров после Нового года
Силовики озвучили, сколько наемников ВСУ превратились в «пушечное мясо»
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде
Общество

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.