Маркетплейсы раскрыли масштабы возврата товаров после Нового года РИАН: маркетплейсы не зафиксировали массовые возвраты товаров после Нового года

Ведущие российские онлайн-платформы Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries & Russ заявили об отсутствии всплеска возвратов товаров после новогодних праздников. Как сообщили РИА Новости представители компаний, количество таких случаев остается небольшим по сравнению с общим масштабом операций даже в периоды после распродаж.

В «Яндекс Маркете» прямо подтвердили, что не фиксируют массовых возвратов. Wildberries в своем комментарии подчеркнули роль платформы как посредника между продавцом и покупателем и указали, что приоритетом является комфортное взаимодействие для всех сторон. Процесс возврата регулируется законодательством, и покупателям рекомендуется тщательно проверять заказы при получении, а спорные ситуации решаются через поддержку платформы.

Случаи необоснованных возвратов крайне редкие, и после праздников мы не отмечаем роста числа таких ситуаций. До новогодних праздников мы сократили сроки возврата с 21 до 15 дней для большинства категорий, а новогодний декор можно вернуть в течение всего семи дней. Новые сроки стали дополнительным инструментом поддержки продавцов, — отметили в Ozon.

Также в Ozon при оформлении заявки требуется предоставить фотографии товара и упаковки, а сотрудники пунктов выдачи проверяют сохранность заводского вида и ярлыков. Эти механизмы, по словам компаний, позволяют поддерживать баланс между правами потребителей и интересами продавцов, предотвращая волну необоснованных возвратов в традиционно активный для ретейла период.

Ранее сообщалось, что банки в России могут заблокировать покупки на маркетплейсах на сумму 150 тыс. рублей и выше. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что такие меры приняты в рамках борьбы с мошенничеством.