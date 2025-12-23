Как у татарской бабушки: готовим пирожки беренге тэкесе по простому рецепту

Пирожки с картошкой беренге тэкесе очень популярны в Татарстане — их умеют готовить почти в каждом доме. Выпечка получается такой ароматной, что не успевает полежать на столе — разлетается еще горячей. Попробуйте приготовить ароматные татарские пирожки по нашему пошаговому рецепту.

Ингредиенты

Для теста:

Масло сливочное — 90 г

Пшеничная мука — 320 г

Вода — 125 мл

Соль — треть чайной ложки

Для начинки:

Лук — 250 г

Укроп — 40 г

Картошка — 5–6 шт.

Соль и сливочное масло — на вкус

Способ приготовления

Начните с теста. Растопите масло и немного остудите. Муку избавьте от комочков и смешайте в глубокой емкости с солью. Туда же влейте масло и воду. Тщательно вымесите массу и дайте ей настояться под влажным полотенцем полчаса. Теперь сделаем начинку. Измельчите укроп, а картофель и лук нарежьте мелкими кубиками. Затем добавьте соль и перемешайте. Разогрейте духовку до 220 градусов и подготовьте противень с бумагой для выпечки. Тесто положите на присыпанную мукой столешницу и разделите на 12 одинаковых шариков. Накройте их полотенцем на 10 минут, а потом раскатайте в лепешки высотой не более 4 мм. Выкладывайте в середину картофельную начинку и соединяйте края, как это делают с варениками. Разложите будущие пирожки на противне и отправьте в духовку на полчаса. По готовности пройдитесь по изделиям силиконовой кисточкой с растопленным маслом. Перед подачей положите беренге тэкесе в большую кастрюлю на 10 минут, а потом срежьте у них часть верха и засуньте внутрь по кусочку масла. Готово!

