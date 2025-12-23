Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 20:41

Как у татарской бабушки: готовим пирожки беренге тэкесе по простому рецепту

Готовим татарские пирожки с картошкой беренге тэкесе Готовим татарские пирожки с картошкой беренге тэкесе Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пирожки с картошкой беренге тэкесе очень популярны в Татарстане — их умеют готовить почти в каждом доме. Выпечка получается такой ароматной, что не успевает полежать на столе — разлетается еще горячей. Попробуйте приготовить ароматные татарские пирожки по нашему пошаговому рецепту.

Ингредиенты

Для теста:

  • Масло сливочное — 90 г
  • Пшеничная мука — 320 г
  • Вода — 125 мл
  • Соль — треть чайной ложки

Для начинки:

  • Лук — 250 г
  • Укроп — 40 г
  • Картошка — 5–6 шт.
  • Соль и сливочное масло — на вкус

Способ приготовления

  1. Начните с теста. Растопите масло и немного остудите. Муку избавьте от комочков и смешайте в глубокой емкости с солью. Туда же влейте масло и воду. Тщательно вымесите массу и дайте ей настояться под влажным полотенцем полчаса.
  2. Теперь сделаем начинку. Измельчите укроп, а картофель и лук нарежьте мелкими кубиками. Затем добавьте соль и перемешайте.
  3. Разогрейте духовку до 220 градусов и подготовьте противень с бумагой для выпечки. Тесто положите на присыпанную мукой столешницу и разделите на 12 одинаковых шариков. Накройте их полотенцем на 10 минут, а потом раскатайте в лепешки высотой не более 4 мм.
  4. Выкладывайте в середину картофельную начинку и соединяйте края, как это делают с варениками. Разложите будущие пирожки на противне и отправьте в духовку на полчаса. По готовности пройдитесь по изделиям силиконовой кисточкой с растопленным маслом.
  5. Перед подачей положите беренге тэкесе в большую кастрюлю на 10 минут, а потом срежьте у них часть верха и засуньте внутрь по кусочку масла. Готово!

А еще можете приготовить на ужин куриные голени с овощами в яичной заливке.

Проверено редакцией
Читайте также
Единство простоты и вкуса: рецепт заливного пирога с капустой на кефире
Семья и жизнь
Единство простоты и вкуса: рецепт заливного пирога с капустой на кефире
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Сливочный картофель с курицей — беспроигрышное горячее на Новый год только из доступных продуктов
Общество
Сливочный картофель с курицей — беспроигрышное горячее на Новый год только из доступных продуктов
Картофельный рулет с селедкой — холодная закуска на Новый год из простых ингредиентов
Общество
Картофельный рулет с селедкой — холодная закуска на Новый год из простых ингредиентов
Инжир и вишня — теперь это моя топ-начинка для пирога: готовлю изысканный десерт с карамельными нотками
Общество
Инжир и вишня — теперь это моя топ-начинка для пирога: готовлю изысканный десерт с карамельными нотками
готовка
картошка
пироги
рецепт
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Необходимая»: Захарова представила клип к своей песне «Мой ангел»
Трамп пригрозил тем, кто c ним не согласен
Патовое положение ВСУ не помешало Сырскому получить госнаграду
Минпросвещения готовит новое испытание для российских абитуриентов
В США обнародовали 16-летнее пророчество Путина об Украине
Россиянам назвали минимальный бюджет для отдыха в Таиланде на две недели
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит самая морозная ночь
Ученые обнаружили связь между толщиной коры мозга и чистотой воздуха
Медведев рассказал, сколько мигрантов попадает на контроль в Шереметьево
Эпштейн хранил в сейфе рубли
ПВО России за три часа сбила 20 украинских беспилотников
Медведев раскрыл, что ждет каждого неверифицированного мигранта в России
Пять колец, синий цвет, антихвост: что нового известно об объекте 3I/ATLAS
Стало известно, как изменятся отношения России и Китая в 2026 году
Медведев призвал масштабировать биометрический контроль над мигрантами
Анна Асти сорвала съемки шоу «Голос»
В МИД России назвали имя нового посла по особым поручениям по ДНЯО
Турист заговорил на иврите и лишился глаза на Кипре
Чем отличается бакалавриат от магистратуры? Изучаем различия в дипломах
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.