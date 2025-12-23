Похоронный кортеж с телом на двое суток застрял в сугробах

Похоронный кортеж, перевозивший тело в отдаленное село Онгурен на Байкале, почти на двое суток застрял из-за метели при 20-градусном морозе, пишет «Первый Байкальский». Три автомобиля забуксовали в метровых сугробах на единственной гравийной дороге, и людям пришлось ночевать в машинах.

Инцидент произошел 18 декабря. На помощь застрявшим отправились местные жители на тракторе, однако техника сломалась, и эвакуация затянулась. Как сообщил депутат местного поселения Алексей Забалов, спасателям МЧС также не удалось добраться до застрявших. В итоге автомобили удалось вытащить только со второй попытки.

В издании отметили, что зимой единственная грунтовая дорога в Онгурене становится непроходимой, местные жители предпочитают добираться до села по льду Байкала, считая этот путь более безопасным, несмотря на риски.

Ранее глава управления безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин сообщил, что почти 150 человек эвакуировали с заснеженной трассы. По его словам, в спасательной операции была задействована специальная техника, включая гусеничный вездеход.