День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 15:57

Бывшего заместителя губернатора Кубани лишают мандата в ГД из-за взяток

В Госдуме запустили лишение мандата депутата Вороновского

В Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского. В инициативе указано, что парламентарий подал письменное заявление о сложении мандата. По данным СК, он проходит по делу о взятках в период, когда был замгубернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и курировал вопросы дорожной сферы. Документ опубликован в думской электронной базе.

Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Вороновского Анатолия Владимировича <…> 13 ноября 2025 года на основании его письменного заявления, — говорится в проекте постановления.

Госдума дала согласие на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение против него уголовного дела. Следствие просило расследовать действия депутата по статье о получении взятки в особо крупном размере. Комиссия по мандатным вопросам предложила рассмотреть вопрос об отставке депутата на ближайшем пленарном заседании.

Ранее источники в Госдуме подтвердили факт подачи Вороновским заявления. Один из них отметил, что это «было в любом случае неизбежно». Согласно версии следствия, инкриминируемое депутату преступление было совершено в 2019–2020 годах, еще до его избрания депутатом. В тот период он занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и курировал вопросы дорожной сферы.

депутаты
мандаты
Госдума
уголовные дела
взятки
