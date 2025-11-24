Депутат решил сложить мандат после обвинения во взяточничестве Депутат Вороновский от Кубани подал заявление о сложении мандата в Госдуме

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский подал заявление о сложении депутатского мандата, пишет РБК. Парламентарий представляет партию «Единая Россия» от Краснодарского края. До этого в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по обвинению во взяточничестве.

Источник в ГД и еще один источник в «Единой России» подтвердили факт подачи заявления. Один из них отметил, что лишение Вороновского статуса парламентария «было в любом случае неизбежно». Журналисты направили официальные запросы самому Вороновскому и пресс-службе фракции «Единой России» для получения комментариев.

11 ноября Госдума единогласно проголосовала за лишение Вороновского депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. 13 ноября против него было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На момент возбуждения дела он не был задержан.

Согласно версии следствия, инкриминируемое Вороновскому преступление было совершено в 2019–2020 годах, еще до его избрания депутатом. В тот период он занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и курировал вопросы дорожной сферы.

