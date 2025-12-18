Адвокат назвала четыре причины для возврата квартиры по договору дарения Адвокат Кудерко: суд может отменить дарение квартиры при покушении на владельца

Сделку о дарении квартиры могут отменить в судебном порядке, если одаряемый совершит покушение на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинит вред их здоровью, заявила адвокат Елена Кудерко. Также она назвала еще три причины, по которым договор могут расторгнуть, передает ПРАЙМ.

Во-первых, отмена дарения возможна, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинил им вред здоровью. Если даритель погиб в результате таких действий, его наследники могут добиваться отмены договора в суде, — рассказала Кудерко.

Во-вторых, отметила адвокат, основанием для отмены может стать недобросовестное обращение с подаренной вещью, которая имеет для дарителя большую нематериальную ценность — например, семейное «родовое гнездо». Необходимо доказать, что действия одаряемого грозят безвозвратной утратой качества имущества, например, переводом жилой квартиры в нежилой фонд.

Третьей причиной она назвала возбуждение дела о банкротстве. Если дарение было совершено в течение шести месяцев до признания дарителя несостоятельным, то сделку могут оспорить кредиторы через суд, доказав, что она ущемляет их права.

Также право дарителя на отмену дарения будет действовать в случае, если он переживет одаряемого. Такая причина должна быть прямо предусмотрена в тексте договора. Такое условие, как подчеркивает адвокат, нужно четко и недвусмысленно формулировать.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что после решения Верховного суда «схема Долиной» прекратит свое существование. По его мнению, в юридическую практику вновь войдет принцип двусторонней реституции, при котором покупатель возвращает продавцу квартиру, а последний возвращает полученные за нее деньги.