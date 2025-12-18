Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 07:27

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 декабря: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 18 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В период с 23:00 мск 17.12 до 07:00 мск 18.12 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — над территорией Брянской области, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Республики Крым, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Ростовской области. Всего в ночное время с 20:00 мск 17.12 до 07:00 мск 18.12 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ВСУ
дроны
ПВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
