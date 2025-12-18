Вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой под Нижнеудинском В ДТП с микроавтобусом и бетономешалкой в Приангарье пострадали 11 человек

В Нижнеудинском районе Иркутской области 11 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса, перевозившего сотрудников местного предприятия, с припаркованным автобетоносмесителем, сообщили в прокуратуре региона. Авария произошла на 5-м километре автодороги Нижнеудинск — поселок Шумский.

По данным правоохранительных органов, транспортное средство с рабочими столкнулось с бетономешалкой на проезжей части. 10 пассажиров и водитель были госпитализированы в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Прокуратура организовала проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса, перевозившего работников местного предприятия, — подтвердили в ведомстве.

