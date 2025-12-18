Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 08:12

Вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой под Нижнеудинском

В ДТП с микроавтобусом и бетономешалкой в Приангарье пострадали 11 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Нижнеудинском районе Иркутской области 11 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса, перевозившего сотрудников местного предприятия, с припаркованным автобетоносмесителем, сообщили в прокуратуре региона. Авария произошла на 5-м километре автодороги Нижнеудинск — поселок Шумский.

По данным правоохранительных органов, транспортное средство с рабочими столкнулось с бетономешалкой на проезжей части. 10 пассажиров и водитель были госпитализированы в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Прокуратура организовала проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса, перевозившего работников местного предприятия, — подтвердили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель Mercedes почти протаранил остановку с людьми на улице Королева. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и вылетел в сторону пешеходов у пересечения с Глухарской улицей. Чудом обошлось без пострадавших: люди на остановке успели отбежать в сторону за несколько секунд до удара.

Приангарье
ДТП
автобусы
спецтехника
Иркутская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вывод 1 трлн рублей из России признали преступлением
Как прочистить засор в раковине: быстрый способ избавиться от проблемы
Стало известно, когда Трамп подпишет проект бюджета с $400 млн для Украины
В Эквадоре застрелили защитника «Барселоны» Марио Пинейду и его жену
МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в раскрытии жуткого убийства
В ФСБ раскрыли детали сорванного теракта в Волгодонске
Появились кадры уничтожения бомбы в Волгодонске
«Королевский»: врач назвала самый полезный вид красной рыбы
Стало известно, где похоронят убитого при нападении на школу ученика
Напавшему на учительницу из-за двойки школьнику предъявили обвинения
Названа официальная причина смерти режиссера Роба Райнера
Тарасов 27 раз спас ворота «Флориды» в матче против «Лос-Анджелеса»
В Госдуме жестко ответили на призывы признать Нагиева иноагентом
Депутат раскрыл, какой лимит банковских карт могут установить в России
Сафонов поделился эмоциями от победы «Пари Сен-Жермен»
Кето-оливье — классика, которая не вредит талии: и вкусно, и быстро
Вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой под Нижнеудинском
Российскую студентку с бомбой в рюкзаке поймали за полчаса до теракта
США продадут Тайваню реактивные системы залпового огня
Россиянам рассказали, что делать в случае повреждения авто на парковке
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.