27 октября 2025 в 04:44

Смертельное ДТП с автокраном произошло на Камчатке

Две женщины погибли при ДТП с участием автокрана в Петропавловске-Камчатском

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Петропавловске-Камчатском в результате ДТП с автокраном погибли две человека, еще одна пострадавшая госпитализирована в реанимацию, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Авария произошла на улице Пограничной, где стрела спецтехники протаранила легковой автомобиль, двигавшийся по главной дороге.

По предварительным данным, 60-летний водитель автокрана «КАТО» не уступил дорогу внедорожнику «Хонда». Поднятая стрела крана оказалась прямо над проезжей частью, что и привело к трагедии. Автомобиль на полном ходу задел стрелу, из-за чего с него сорвало крышу и заднюю дверь. От удара машину отбросило на опору освещения.

В серьезном ДТП с автокраном погибли наши коллеги — врач-педиатр и водитель детской поликлиники N1. Еще один человек госпитализирован в реанимацию,сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения края Олег Мельников.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняют следователи и прокуроры.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и четверо детей пострадали при столкновении Kia Rio и Lada Priora в Белореченском районе Краснодарского края. Мужчина за рулем Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Kia Rio. Оба водителя и пассажир российского автомобиля погибли. Дети были госпитализированы.

Смертельное ДТП с автокраном произошло на Камчатке
