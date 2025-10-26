В жутком лобовом столкновении двух автомобилей выжили только дети МВД: трое человек погибли и четверо детей пострадали в ДТП на Кубани

Трое человек погибли и четверо детей пострадали при столкновении Kia Rio и Lada Priora в Белореченском районе Краснодарского края, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону. По предварительной информации, мужчина за рулем Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Kia Rio. Оба водителя и пассажир российского автомобиля погибли. Дети госпитализированы.

В ДТП 39-летняя женщина-водитель Kia Rio, водитель Lada Priora и его 21-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пострадали четверо несовершеннолетних пассажира иномарки: 16, 13, четырех и 12 лет, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что молодая женщина с двумя маленькими детьми погибли в аварии в Красноармейском районе под Челябинском. По предварительной информации, водитель Lada Granta при проезде по нерегулируемому перекрестку не уступила дорогу транспортному средству и столкнулась с Mitsubishi Lancer, который от удара вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Howo.

До этого мужчина 1993 года рождения и мальчик 2025 года рождения погибли в ДТП на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. За рулем Haval находилась женщина 1991 года рождения. Автомобиль влетел в столб, после чего съехал в кювет и перевернулся.