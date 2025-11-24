Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 03:13

В Якутии опровергли слухи об отставке Николаева

Администрация Якутии официально опровергла слухи об отставке Николаева

Айсен Николаев Айсен Николаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Официальный представитель администрации главы и правительства Якутии опроверг распространенные слухи об отставке Айсена Николаева с поста главы региона, передает ТАСС. Отмечается, что в сообщениях также ошибочно упоминалось о возможном назначении генерального директора компании АЛРОСА Павла Маринычева врио республики.

Распространяемая в социальных сетях информация об отставке главы Якутии не соответствует действительности, — сказано в публикации.

