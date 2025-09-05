Саммит ШОС — 2025
Глава Якутии раскрыл, поможет ли мамонтенок Яна клонировать животное

Николаев: туша мамонтенка Яны не поможет ученым клонировать животное

Фото: Вадим Скрябин/ТАСС

Туша мамонтенка Яны, показанная на Восточном экономическом форуме, не даст возможности клонировать мамонта, заявил глава Якутии Айсен Николаев в комментарии РИА Новости. Хотя сохранность образца высока, есть шанс найти более хорошо сохранившегося представителя реликтового вида.

Мамонтенок Яна пока, к сожалению, не позволит [клонировать мамонта], хотя ее сохранность достаточно высокая. Вместе с тем у нас есть возможность находки мамонта, который будет в еще лучшей степени сохранности, — сказал руководитель региона.

Ранее глава Абинского района Краснодарского края Илья Биушкин сообщил, что в регионе нашли останки молодого шерстистого мамонта. По оценкам ученых, животное жило более 20 тыс. лет назад, а кости, вероятно, принадлежат 10-летнему самцу.

Кроме того, ученые из американской генно-инженерной компании Colossal Biosciences заявили о планах вернуть к жизни вымерших шерстистых мамонтов к 2028 году. Компания ищет подходящие территории для разведения животных и уже ведет переговоры с рядом стран.

