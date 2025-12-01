Женщина клонировала умершего питомца и пожалела об этом

Жительница США Венесса Джонсон клонировала свою умершую собаку Оливера, передает People. В декабре 2024 года пес ушел из жизни из-за рака, и его хозяйка тяжело переживала потерю.

Джонсон, узнав о возможности клонирования своего питомца, решила воспользоваться этой услугой. Стоимость операции составила $50 тыс., что эквивалентно 3,9 млн рублей. После нескольких неудачных попыток ветеринары смогли успешно перенести эмбрион клона в суррогатную мать с третьей попытки. 24 ноября 2025 года женщина забрала щенка-клона и назвала его Олли.

Венесса поделилась, что с одной стороны, она довольна сходством Олли с Оливером, но с другой, это напоминает ей о покойном питомце, и она начинает скучать. Джонсон призналась, что в момент принятия решения находилась в состоянии глубокой печали и жалеет о своем решении. Она полагает, что могла бы спасти жизнь новой собаке из приюта, совершив тем самым доброе дело.

Ранее на ферме в Краснодарском крае родились клонированные телята Милка и Искорка. Для их выведения использовали метод ручного клонирования из эмбрионов, созданных на основе клетки коровы голштинской породы. Милка весила 32,5 кг, что соответствует норме для новорожденных телят. За семь лет выбранное для эксперимента животное родило семь здоровых телят и дало 18 тонн молока за лактацию.