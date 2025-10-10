Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 00:04

Скончался «крестный отец» овечки Долли

Автор метода клонирования овечки Долли Гердон скончался в возрасте 92 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В возрасте 92 лет скончался британский биолог сэр Джон Гердон, удостоенный Нобелевской премии за исследования в области клонирования. Его работы стали научной основой для клонирования знаменитой овечки Долли, сообщило издание Daily Star.

Джон Гердон сохранял научную активность до 90 лет, оставаясь вдохновляющей фигурой для мирового научного сообщества. Его научное наследие легло в основу современных исследований стволовых клеток и регенеративной медицины.

Научный путь Гердон начал в 1962 году, когда провел революционный эксперимент по пересадке генетического материала из клетки кишечника лягушки в пустую яйцеклетку. Родившийся в результате головастик доказал принципиальную возможность клонирования взрослых особей.

За это фундаментальное открытие Гердон был удостоен Нобелевской премии по медицине спустя 50 лет — в 2012 году. Ирония судьбы заключалась в том, что в школьные годы учитель биологии считал его безнадежным учеником и написал в характеристике, что идея стать ученым «смехотворна». Этот документ исследователь хранил в рамке в своем кабинете как символический артефакт.

Методология, разработанная Гердоном, спустя более 30 лет позволила эдинбургским ученым клонировать овечку Долли. Это первое млекопитающее, созданное из взрослой клетки.

Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни в Риме скончался выдающийся итальянский актер Паоло Боначелли. Он известен по роли в культовом сериале «Спрут».

