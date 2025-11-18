Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 13:22

В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина

RT: в Израиле опровергли сообщения о проверке Галкина

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Министерстве нацбезопасности Израиля не подтвердили слухи о якобы проверке шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из-за скандала с флагами, передает RT. Накануне сообщалось, что местная общественность возмутилась кадрами, где юморист положил украинский флаг поверх израильского.

Не в курсе, впервые слышу, — привели журналисты слова источника в министерстве.

В издании также взяли комментарий у израильской полиции — правоохранителям также ничего не известно о жалобах. В органах подчеркнули, что при желании обращение можно подать в любое из отделений.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Галкина следует признать террористом. По его мнению, действия артиста свидетельствуют о том, что он не извлекает уроки из своих ошибок.

До этого житель Израиля Михаил Хурин заявил, что его соотечественники ходят на концерты Галкина «как в зоопарк». Он подчеркнул, что интерес вызывает не само выступление, а «живой» юморист.

