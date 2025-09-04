Глава Якутии объяснил рост рождаемости в регионе Глава Якутии связал рост рождаемости в республике с любовью к жизни

Рост рождаемости в Якутии связан с любовью местных жителей к жизни, заявил глава региона Айсен Николаев. Так он ответил на вопрос президента России Владимира Путина о том, чем объясняется демографическая ситуация в республике, сообщает РИА Новости.

В Якутии любят жизнь, поэтому с каждым годом нас становится больше, — сказал Николаев.

Ранее Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обозначил важность достижения показателя рождаемости в не менее 2,1 ребенка на одну женщину. Губернатор сообщил, что в настоящее время в республике этот коэффициент составляет 1,39.

Позже стало известно, что Государственная дума для стимулирования рождаемости в стране намерена усилить поддержку семей, проживающих в сельской местности. Планируется повысить качество медицинского обслуживания для беременных женщин. Особый акцент в рекомендациях сделан на создании благоприятных условий жизни граждан, включая различные формы помощи при рождении детей. Депутаты подчеркнули, что увеличение показателей рождаемости является одной из приоритетных задач государственной политики.