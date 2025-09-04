Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:00

Глава Якутии объяснил рост рождаемости в регионе

Глава Якутии связал рост рождаемости в республике с любовью к жизни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рост рождаемости в Якутии связан с любовью местных жителей к жизни, заявил глава региона Айсен Николаев. Так он ответил на вопрос президента России Владимира Путина о том, чем объясняется демографическая ситуация в республике, сообщает РИА Новости.

В Якутии любят жизнь, поэтому с каждым годом нас становится больше, — сказал Николаев.

Ранее Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обозначил важность достижения показателя рождаемости в не менее 2,1 ребенка на одну женщину. Губернатор сообщил, что в настоящее время в республике этот коэффициент составляет 1,39.

Позже стало известно, что Государственная дума для стимулирования рождаемости в стране намерена усилить поддержку семей, проживающих в сельской местности. Планируется повысить качество медицинского обслуживания для беременных женщин. Особый акцент в рекомендациях сделан на создании благоприятных условий жизни граждан, включая различные формы помощи при рождении детей. Депутаты подчеркнули, что увеличение показателей рождаемости является одной из приоритетных задач государственной политики.

рождаемость
Якутия
Айсен Николаев
демография
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за «виртуального» пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
В ФСБ рассказали о приговоре 15 участникам ростовской ОПГ
Преподаватель оценил призывы не становиться отличником
Сгоревший кинотеатр в Петербурге выставили на продажу
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.