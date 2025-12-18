Россиянам рассказали, что делать в случае повреждения авто на парковке Эксперт по ЖКХ Бондарь: поврежденное авто на парковке надо сфотографировать

Если автовладельцу на парковке поцарапали машину, то пострадавшему необходимо сразу зафиксировать факт повреждения на фото и видео, посоветовал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, речь идет об общем виде места, расположении авто, номерах рядом стоящих машин, чтобы было крупно видно все царапины и неровности.

Если виновник уехал, тоже лучше сообщить в ГИБДД и параллельно сохранить запись с регистратора или камер рядом. Видеозаписи чаще всего помогают установить машину и водителя, — констатировал эксперт.

Он добавил, что, когда повреждение похоже на умышленное, стоит подать заявление в полицию. В таком случае по ст. 167 УК России предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей.

