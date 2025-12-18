Новый год-2026
18 декабря 2025 в 08:06

Россиянам рассказали, что делать в случае повреждения авто на парковке

Эксперт по ЖКХ Бондарь: поврежденное авто на парковке надо сфотографировать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Если автовладельцу на парковке поцарапали машину, то пострадавшему необходимо сразу зафиксировать факт повреждения на фото и видео, посоветовал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, речь идет об общем виде места, расположении авто, номерах рядом стоящих машин, чтобы было крупно видно все царапины и неровности.

Если виновник уехал, тоже лучше сообщить в ГИБДД и параллельно сохранить запись с регистратора или камер рядом. Видеозаписи чаще всего помогают установить машину и водителя, — констатировал эксперт.

Он добавил, что, когда повреждение похоже на умышленное, стоит подать заявление в полицию. В таком случае по ст. 167 УК России предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что сроки ремонта автомобилей в России значительно увеличились на фоне задержек поставок импортных комплектующих. За январь — сентябрь 2025 года зафиксирована 101 тыс. обращений граждан к страховым компаниям. Наибольшее количество претензий связано с тем, что сроки восстановления машин по ОСАГО стали значительно больше.

Тем временем АвтоВАЗ объявил об отзыве отдельных модификаций семейства Lada Granta для проверки. Изъятию подвергнутся около 33 450 машин, проданных с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Владельцы авто смогут бесплатно пройти диагностику в сервисных центрах. Специалисты проверят один из функциональных узлов машины, чтобы убедиться в надежности крепления и исключить возможность ослабления.

