Раскрыта причина массовых жалоб россиян на сроки ремонта авто по ОСАГО

Сроки ремонта автомобилей в России значительно увеличились на фоне задержек поставок импортных комплектующих, сообщают «Известия». За январь–сентябрь 2025 года зафиксировано 101 тыс. обращений граждан к страховым компаниям. Наибольшее количество претензий связано с тем, что сроки восстановления машин по ОСАГО стали значительно дольше.

Такое положение дел во многом обусловлено сложившейся экономической ситуацией на рынке запчастей для машин. Сроки их поставки достаточно длительные, а их стоимость высока, из-за чего страховщики часто заранее понимают, что не укладываются в установленные законом об ОСАГО требования к проведению ремонта автомобиля (на это дается 30 дней), и не организуют его, — сообщила изданию финансовый уполномоченный Светлана Максимова.

Ранее в пресс-службе Центрального банка России заявили, что тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря расширят на 15% в обе стороны для всех видов транспорта. Исключение составляют мотоциклы, для которых границы сдвинут на 40%, уточнили в финансовом регуляторе. Для водителей, которые оформляют страховку на используемые в личных целях легковые машины, тарифный коридор не менялся более трех лет. За это время средняя выплата по ОСАГО выросла в 1,5 раза, добавили в Центробанке.

До этого автоэксперт Иван Попов заявил, что изменение порядка выплат ОСАГО защитит водителей и страховые компании от юристов, которые перекупают договоры цессии. По его словам, многие недобросовестные специалисты, работающие по таким схемам, подают в суд с требованием взыскать неустойку, а реальный пострадавший получает намного меньше положенных средств.