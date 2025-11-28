Центробанк внес важные изменения в тарифы ОСАГО ЦБ России: тарифный коридор по ОСАГО расширяет на 15% в обе стороны с 9 декабря

Тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря расширят на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, заявили в пресс-службе Центрального банка России. Исключение составляют мотоциклы, для которых границы сдвинут на 40%, уточнили в финансовом регуляторе.

Отмечается, что для водителей, которые оформляют страховку на используемые в личных целях легковые машины, тарифный коридор не менялся более трех лет. За это время средняя выплата по ОСАГО выросла в 1,5 раза, добавили в Центробанке. Там считают, что корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости и более точно учитывать риски автовладельцев.

Ранее автоэксперт Иван Попов заявил, что изменение порядка выплат ОСАГО защитит водителей и страховые компании от юристов, которые перекупают договоры цессии. По его словам, многие недобросовестные специалисты, работающие по таким схемам, подают в суд с требованием взыскать неустойку, а реальный пострадавший получает намного меньше положенных средств.