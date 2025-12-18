Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 08:00

Мамиашвили назвал Путина лучшим спортсменом России 2025 года

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом России 2025 года президента страны Владимира Путина. Он отметил важность задач, которые ставит глава государства.

Лучший спортсмен 2025 года — президент нашей страны. Объясню. Если мы реализуем задачи и поручения, которые ставит Владимир Путин, то любой ребенок из любой глубинки может проявить себя. Их более чем достаточно, чтобы начиная от Горного улуса всех привлечь. Все зависит только от нас. Конечно же, братья-дзюдоисты: Заур Угуев, который в блестящем стиле стал чемпионом мира. В его честь впервые за много лет прозвучал гимн. И, пожалуй, Саша Овечкин. Невзирая на возраст, он продолжает радовать любителей хоккея, тиражировать несгибаемость и силу воли российского духа, — сказал Мамиашвили.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru назвала Овечкина лучшим спортсменом 2025 года. Также она отметила большие достижения гимнастки Ангелины Мельниковой.

