Четверо детей, скандал с албанцем, Бондарчук: как живет Михаил Мамиашвили

Президенту Федерации спортивной борьбы РФ Михаилу Мамиашвили исполнилось 62 года. С его именем связаны громкие успехи российских и советских атлетов на мировой арене. Что известно о личной жизни Мамиашвили, как он относится к смене спортивного гражданства, за какого хоккеиста вышла замуж его младшая дочь Елизавета — в материале NEWS.ru.

Что известно о спортивной карьере борца Мамиашвили

Мамиашвили родился в украинском городе Конотопе в 1963 году. Его отец Герази Арчилович был родом из Грузии, работал трактористом. Мать Вера Григорьевна, уроженка Украины, трудилась на заводе.

В возрасте 13 лет Мамиашвили начал заниматься борьбой. В 1978 году он переехал в Москву, где продолжил занятия в борцовском центре олимпийской подготовки «Трудовые резервы». До старших классов Мамиашвили ходил в городскую спортивную школу, совмещая тренировки с обучением. Позднее он победил на всесоюзном конкурсе, главным призом которого было образование в столичном специализированном учебном заведении для спортсменов. Мамиашвили изучал в ФЗУ № 161 специальность «электромеханика по лифтам», а свободное время посвящал профессиональному спорту.

Михаил Мамиашвили и Карл-Хайнц Хельбинг (ФРГ) на чемпионате мира по борьбе в Киеве, 1983 год Фото: Вячеслав Ун Да-Син, Михаил Черничкин/Фотохроника ТАСС

Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, его призвали в армию. Мамиашвили проходил службу в ЦСКА, имеет звание полковника. В 1982 году он победил на Всесоюзных играх молодежи, в 1983-м — на Спартакиаде народов СССР и первенстве страны. В том же году атлет занял первое место на чемпионате мира по борьбе в Киеве. Он стал самым молодым и техничным участником турнира. В 1988-м Мамиашвили выиграл Олимпийские игры в Сеуле в категории до 82 кг. За год до турнира он травмировал крестообразные связки колена, но сумел восстановиться.

Мамиашвили по три раза побеждал на чемпионатах мира и Европы. В 1991 году он закончил карьеру в возрасте 28 лет и возглавил сборную России по греко-римской борьбе. Под его руководством на Олимпиаде-1992 золотые медали завоевали Олег Кучеренко, Мнацакан Искандарян и Александр Карелин.

Как Мамиашвили возглавил Федерацию спортивной борьбы России

В 1995 году Мамиашвили стал вице-президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). С 1998-го по 2002-й он параллельно занимал должность начальника ЦСКА. В 2001 году Мамиашвили возглавил Федерацию спортивной борьбы, президентом которой является по сей день. Он объяснил в интервью NEWS.ru, почему ФСБР считается одной из лучших федераций в России.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

«Каждодневный труд. Иван Сергеевич Ярыгин задал высокую планку, и наша общая задача — ее поддерживать. Знаете, у Александра Карелина есть такое выражение: „Я — продукт среды“. Благодаря таким лидерам, как Карелин, Садулаев, Сидаков, Власов и многим другим, мы тиражируем наш вид спорта. Все это результат совместной работы», — сказал Мамиашвили.

С 2001 года он также является вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

Что сказал Мамиашвили борцу Валиеву, сменившему российское спортивное гражданство на Албанию

В апреле 2025 года на чемпионате Европы по борьбе в Братиславе вспыхнул скандал. Выступающий за Албанию атлет Чермен Валиев победил россиянина Заурбека Сидакова в весовой категории до 74 кг. Борцов награждал Мамиашвили. Президент ФСБР грубо надел золотую медаль на шею Валиева, сжал ему руку и что-то сказал. По данным Metaratings, Мамиашвили якобы нецензурно выругался.

«Я поздравил его с победой. Может, он удивился, что я его награждаю. Еще год назад, буквально за четыре месяца до Олимпиады, он был в нашей сборной. Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило? Вот таким, как Чермен, без разницы, какой флаг. Сегодня — албанский, завтра — болгарский. А так — албанский флаг им в руки», — заявил Мамиашвили после церемонии награждения.

Валиев отметил, что выполнил все обязательства при переходе в сборную Албании и выплатил взносы в международную и российскую федерации борьбы.

Михаил Мамиашвили награждает золотой медалью Чермена Валиева на чемпионате Европы по борьбе в Братиславе Фото: Kadir C/United World Wrestling/IMAGO/ТАСС

«Что произошло на церемонии награждения? Михаил Геразиевич назвал меня предателем Родины. Я был в недоумении… Пытался ли я поговорить с ним после ситуации на награждении? Я подходил к нему, но организаторы увели меня», — сказал спортсмен «Матч ТВ».

Мамиашвили заявил NEWS.ru, что любой переход спортсмена в другую сборную — это отдельная история. По его словам, существует категория людей, которые ставят личные обиды выше командных интересов. Мамиашвили отметил, что отрицательно относится к смене спортивного гражданства.

«Моя позиция понятна и общеизвестна. Внутри международной федерации мы пытаемся защитить интересы сборной команды. К огромному сожалению, есть категория людей, у которых личные обиды, иногда обоснованные, иногда нет, переносятся на вопросы, касающиеся не только личных отношений», — сказал Мамиашвили.

Глава ФСБР подчеркнул, что с его стороны не было никакой грубости в адрес Валиева. Мамиашвили отметил, что энергично поздравил атлета, надел медаль, пожал ему руку и на этом все закончилось. Он привел в пример борцов из других сборных, являющихся лидерами в этом виде спорта.

Спортсмены на международном турнире по спортивной борьбе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В нашей стране — лучшие борцы мира, и разговоры об этом ходят постоянно. Но давайте иначе поставим вопрос: на сегодняшний момент наши основные конкуренты — в том числе борцы из США и Японии. Вы когда-нибудь слышали о переходах вторых-третьих номеров сборных этих команд? Их нет. Это повод задуматься. Мы стараемся создавать условия для всех членов сборной команды, основали Профессиональную борцовскую лигу, благодаря которой у спортсменов появился шанс заработать. Сегодня также довольно серьезные требования и ограничения по переходам со стороны Объединенного мира борьбы. Чтобы отстоять лидерство на международной арене, должна быть максимальная конкуренция внутри страны», — сказал Мамиашвили в интервью NEWS.ru.

За какого хоккеиста вышла замуж младшая дочь Мамиашвили

Мамиашвили женат на Маргарите. У них четверо детей: дочери Тамара, Татьяна (Тата), Елизавета, а также сын Владимир. Мамиашвили всегда черпал в семье силы для побед.

Тата была замужем за сыном режиссера Федора Бондарчука Сергеем. У них есть две дочери Маргарита и Вера. После свадьбы в 2012 году Тата сменила фамилию на Бондарчук. Тем не менее после семи лет брака супруги расстались, не назвав причину распада семьи. На развод подала Тата.

Родители продолжают совместное воспитание детей. Позднее Тата вернула прежнюю фамилию Мамиашвили.

С 2020 года Тамара состоит в браке с музыкантом Филиппом Фроловым. У них есть двое сыновей — Михаил и Кирилл.

Елизавета Мамиашвили танцует с отцом, президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили на балу Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

24 февраля 2024 года 25-летняя Елизавета Мамиашвили расписалась с хоккеистом Матвеем Гуськовым, который сейчас выступает за ХК «Сочи». Церемония бракосочетания состоялась в Москве 11 июня 2025 года. Елизавета и Матвей провели свадебное путешествие на Мальдивах.

«Все прошло хорошо, я очень рад за молодую семью. Как и любой родитель, желаю дочери всего самого доброго», — сказал Мамиашвили в интервью NEWS.ru.

Елизавета окончила факультет актерского мастерства в Санкт-Петербурге, после чего снималась в сериале «Семейный бизнес». В 16-летнем возрасте девушка стала участницей бала Tatler. Она появилась на вечере в платье ливанского дизайнера Elie Saab Haute Couture стоимостью $100 тыс.

Читайте также:

Не усидел на двух стульях: Карпин подумал и выбрал сборную России

Два пояса UFC, 1 млрд рублей за карьеру, трое детей: как живет боец Махачев

Тайная свадьба фигуристки Сотниковой: почему она скрывала мужа-теннисиста