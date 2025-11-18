Не усидел на двух стульях: Карпин подумал и выбрал сборную России

Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Кто возглавит команду, как в России отреагировали на уход наставника, останется ли он в сборной России — в материале NEWS.ru.

Почему тренер Карпин ушел из «Динамо»

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера «Динамо». Он заявил, что принял взвешенное решение, которое позволит полностью сосредоточиться на сборной России.

«Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам „Динамо“. Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов. Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — сказал Карпин.

После 15 туров «Динамо» с 17 очками занимает десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В последнем матче москвичи уступили на своем поле «Акрону» со счетом 1:2.

Ранее Карпин уже совмещал два поста — в «Ростове» и сборной России. В конце февраля 2025 года он ушел из клуба, заявив, что нужно полностью сосредоточиться на работе с национальной командой. Однако спустя три месяца тренер возглавил «Динамо» и снова стал совмещать работу в РПЛ и сборной России.

Журналист Андрей Панков сообщил, что Карпин принял решение об уходе из «Динамо» после встречи с бывшим председателем совета директоров клуба Юрием Соловьевым. По его информации, тренер якобы попросил полностью довериться ему в части спортивной составляющей работы, комплектования команды и деятельности академии, но получил отказ. После этого Карпин написал заявление об уходе.

По данными Панкова, за отставку тренера якобы активно выступал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин. Генеральный директор клуба Павел Пивоваров, в свою очередь, поддерживал Карпина, сообщил журналист.

По информации инсайдера Ивана Карпова, после ухода из «Динамо» Карпин якобы отказался от неустойки в размере €3,1 млн. Он сообщил, что тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту до лета 2028 года за досрочное увольнение. По данным Telegram-канала «Мутко против», наставник не мог рассчитывать на неустойку, так как сам ушел из клуба.

Что об уходе тренера Карпина из «Динамо» сказали Лещенко, Мостовой и Губерниев

Карпин провалил эксперимент с совмещением двух постов в «Динамо» и сборной России, заявил NEWS.ru спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. По его мнению, неудачные результаты клуба в последних встречах перекинулись на плохую игру национальной команды против Перу и Чили.

«Эксперимент с совмещением получился неудачным. В сборную Карпина пришел эффект „Динамо“ с Карпиным <…> „Динамо“ без Карпина — удачи, сборной с Карпиным — успеха. Трудно совмещать в таких условиях. <…> Он, видимо, не очень понимал, что делать с этой командой, хотя сам подбирал футболистов. Предстоит расхлебывать новому специалисту», — сказал Губерниев.

Карпин принял взвешенное решение, покинув пост главного тренера «Динамо», заявил NEWS.ru экс-наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, специалисту нужно было время, чтобы футболисты подстроились под его требования, но из этого ничего не вышло.

«Он все продумал, просчитал. Карпин не добивался успехов на посту тренера „Динамо“. Ему нужно было время, чтобы подготовить игроков к своим требованиям. Может быть, стоило доиграть до зимней паузы. Однако у тренера состоялся разговор с руководством клуба, не сошлись во мнениях, и он принял это решение», — сказал Непомнящий.

Мостовой заявил «Матч ТВ», что смеялся, прочитав новость об уходе Карпина из «Динамо».

«Это действительно очень смешно. Я в первый же день после назначения Карпина в „Динамо“ сказал, что такое допускать нельзя. Зачем ты идешь в клуб, когда у тебя уже есть работа? Ты продлил контракт со сборной, сиди, отдыхай, зачем тебе нужно было „Динамо“? Почему наш футбол всегда отличается от всех остальных? Когда Карпин уходил из „Ростова“, он заявил, что устал. Потом он возглавил „Динамо“ — так быстро отдохнул что ли?» — сказал Мостовой.

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко заявил, что уход Карпина из клуба не стал неожиданностью. По его мнению, в команде не было спортивного альянса. При этом Лещенко не считает Карпина плохим тренером.

«Тяжело совмещать два поста. Не знаю, почему так получилось. Карпин декларировал, что для него главное — сборная. Это правильно и превыше всего. В „Динамо“ не было спортивного альянса. Карпин — неплохой тренер. Но одно дело, когда тренировал в „Ростове“. Вроде все ничего, но не совпадают какие-то флюиды, атмосфера в команде. Существует множество факторов, человеческий подход. Это правильный ход и со стороны Карпина, и руководства клуба» — сказал Лещенко.

Кто может возглавить «Динамо» после ухода Карпина

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Карпина стал Ролан Гусев. Он уже занимал аналогичную должность в конце прошлого сезона РПЛ, когда был уволен Марцел Личка. Гусев работает в тренерском штабе динамовцев с лета 2023 года.

Степашин заявил «Интерфаксу», что уход Карпина не связан с конфликтами в клубе. По его словам, до конца года «Динамо» будет возглавлять Гусев.

«Никаких конфликтов внутри клуба не было. У меня лично с Карпиным прекрасные отношения. Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются», — сказал Степашин.

По данным «Спорт-Экспресса», у руководства «Динамо» есть три кандидатуры для замены Карпина. Речь идет об экс-наставнике «Балтики» Сергее Игнашевиче, тренере «Ахмата» Станиславе Черчесове и возглавляющем «Истанбул Башакшехир» Нури Шахине. Ранее 37-летний турецкий специалист работал в дортмундской «Боруссии». Руководство «Динамо» не исключает, что Гусева назначат тренером на постоянной основе.

По данным Карпова, клуб может возглавить экс-наставник ЦСКА, «Сочи» и «Оренбурга» Владимир Федотов. Специалист находится без работы с лета 2024 года. Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил «Матч ТВ», что готов возглавить «Динамо». Он уже работал в клубе с 2005 по 2006 годы.

«Если бы поступило предложение из клуба, я бы на него отреагировал. Довел бы дело до логического конца», — сказал Семин.

Непомнящий заявил NEWS.ru, что в таких клубах, как «Спартак» и «Динамо» должны работать отечественные специалисты.

«Я не понимаю, по каким критериям работодатели принимают решение о приглашении или назначении на должность того или иного тренера. Он должен уметь общаться с прессой, держать раздевалку и выстраивать атмосферу в коллективе. В таких командах должны работать отечественные специалисты, желательно люди, которые „пожили“ в клубе», — сказал Непомнящий.

Кто призвал Карпина уйти из сборной России по футболу

12 и 15 ноября сборная России по футболу под руководством Карпина сыграла два товарищеских матча против Перу (1:1) и Чили (0:2). Национальная команда проиграла впервые за более чем три года. Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с NEWS.ru призвал Карпина оставить свой пост в сборной России.

«Я бы на его месте ушел бы даже из сборной. С такой игрой делать нам нечего! Карпин не умеет ее ставить. Не каждому классному футболисту дано стать тренером. Бывает и наоборот: посредственный игрок, но гениальный тренер. Карпин нигде не проявил себя в этом качестве», — заявил Пономарев.

Он назвал постоянную ротацию игроков главной ошибкой тренера в сборной России. По словам Пономарева, чтобы добиться результата, нужно стабилизировать состав.

«Если мы играем с другой сборной, надо выигрывать во что бы то ни стало. Соответственно, состав должен стабилизироваться, особенно в обороне. Каждый раз новые игроки. Сначала нужно кому-то довериться, а потом смотреть, как он играет. [Игорь] Дивеев проиграл все, когда нам забили первый гол [в матче с Чили]. Центральный защитник не имеет права так играть. Но в будущем он все равно будет в стартовом составе, сейчас это в порядке вещей», — заявил Пономарев.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров похвалил Карпина за уход из «Динамо». Экс-футболист считает, что наставнику нужно дальше работать с национальной командой.

«В России есть хорошее поколение молодых футболистов, которые могут составить костяк сборной на ближайшие годы. Теперь у Карпина будет возможность это сделать и подготовить команду к возвращению на международные соревнования. На мой взгляд, Георгич молодец», — сказал Быстров.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поддержал решение Карпина сосредоточиться на работе с национальной командой.

«Впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать, что в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь сборной через два‑три года, а также постоянная подготовка резерва. Эта работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», — сказал Митрофанов.

Читайте также:

Два пояса UFC, 1 млрд рублей за карьеру, трое детей: как живет боец Махачев

Тайная свадьба фигуристки Сотниковой: почему она скрывала мужа-теннисиста

Альберт Риера, Черчесов, Мостовой? Кто возглавит «Спартак»

Первый круг РПЛ: кто лидер, какая команда удивила, реакция Мостового

Смена эпохи: у синхронисток РФ новый главный тренер, что о ней известно