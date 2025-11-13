«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так

Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против Перу. Соперник забил гол после ошибки голкипера Матвея Сафонова, который в этом сезоне ни разу не выходил на поле в составе французского клуба «Пари Сен-Жермен». Нужно ли вратарю искать новый клуб, как его ляп объяснили бывшие футболисты и главный тренер национальной команды Валерий Карпин — в материале NEWS.ru.

Как вратарь Сафонов ошибся в товарищеском матче сборной России против Перу

Накануне сборная России провела товарищеский матч против команды Перу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме полузащитник «Монако» Александр Головин вывел национальную команду вперед после ошибки вратаря гостей Педро Гальесе. Однако за восемь минут до окончания основного времени Алекс Валера сравнял счет. Нападающий пробил с 20 метров, Сафонов прыгнул за мячом, но отбить его не смог. На повторе видно, что перед ударом у вратаря поехала нога.

Это далеко не первая ошибка Сафонова в игре за сборную России. В матче против Нигерии 6 июня 2025 года голкипер, начиная атаку, отдал неточный пас. Форвард Толу Арокодаре перехватил мяч и отправил его в сетку ворот. Матч завершился со счетом 1:1. После встречи Сафонов извинился за ошибку и отказался от приза лучшему игроку встречи.

«Хочу извиниться перед всеми болельщиками, кто был сегодня на стадионе, кто за нас болел, кто приехал поболеть за меня лично, за то, что кому-то подпортил настроение в такой замечательный праздник футбола», — отметил Сафонов.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Что сказал главный тренер сборной России Карпин об ошибке Сафонова в матче с Перу

На пресс-конференции после матча с Перу Карпин отметил, что сейчас Сафонова нельзя назвать основным вратарем сборной России.

«Если бы был отбор, мы бы потеряли четыре очка? Будь сейчас отбор — был бы другой состав. Возможно, Сафонов бы и не играл. У наших ворот было ноль моментов. Пропустили гол, потому что поехала нога [у Сафонова] и, возможно, вратарь потерял ворота», — отметил Карпин.

Он добавил, что после игры с Перу Сафонов отправится в ПСЖ, а в матче против Чили 15 ноября сыграет другой вратарь. Это будет Станислав Агкацев из «Краснодара», Максим Бориско из «Балтики» или голкипер «Акрона» Виталий Гудиев.

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук предположил после матча, что Сафонов не ожидал момента удара.

«Думаю, что если бы забили второй, то было бы поспокойнее играть. Моменты были у нас. Пропущенный гол стал неожиданностью. Во-первых, дали пробить. Матвей, может быть, не ожидал... Мяч полетел по дуге», — сказал Миранчук.

Игрок ЦСКА Матвей Лукин защитил вратаря после его ошибки.

«Извинился ли Сафонов? Никто не ждал извинений, мы все делаем одно дело. Все ошибаются. Я, если честно, не видел момент. Да, он там не выручил, но Матвей — очень хороший вратарь, квалифицированный. Поэтому на него точно ничего вешать не собирались», — сказал Лукин.

Как вратарь Сафонов выступает за ПСЖ в этом сезоне

В июне 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в лучший клуб Франции — ПСЖ. Стоимость трансфера составила €20 млн с учетом бонусов. Вратаря покупали в качестве сменщика итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. В прошлом сезоне Сафонов редко появлялся на поле, но выиграл с командой все трофеи — Лигу 1, Кубок Франции, Кубок французской лиги, а также Лигу чемпионов.

Матвей Сафонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В декабре 2024 года россиянин попал на обложку авторитетного французского издания L»Équipe. Это произошло после того, как в игре 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом» Сафонов отразил отразил два пенальти в послематчевой серии и помог ПСЖ выйти в следующий раунд. Публикация вышла под заголовком «Хладнокровный страж».

Летом Доннарумма перешел в английский «Манчестер Сити». Казалось, что Сафонов получит больше игрового времени. Однако вместо итальянца ПСЖ приобрел у «Лилля» вратаря Люка Шевалье. Несмотря на его ошибки в некоторых матчах, россиянин пока не провел ни одной встречи в этом сезоне.

Летом L'Equipe сообщило, что ПСЖ готов расстаться с Сафоновым из-за трансфера 22-летнего украинского защитника Ильи Забарного. По данным издания PSG Inside Actu, зимой голкипер может продолжить карьеру в другом клубе. Источник сообщил, что во вратаре заинтересованы европейские команды, в том числе турецкий «Галатасарай». В октябре, прибыв в расположение сборной России, Сафонов заявил, что недоволен игровым временем в ПСЖ.

«По моему будущему нужно будет смотреть, когда откроется следующее трансферное окно. Сейчас стараюсь изменить ситуацию. Хочу доказать, что я достоин быть в старте. Меня не устраивает дефицит игрового времени», — заявил он.

Матвей Сафонов Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нужно ли вратарю Сафонову «бежать» из ПСЖ

Ветеран «Спартака» экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил NEWS.ru, что Сафонову стоит сменить клуб ради игровой практики.

«Когда россиянин перешел в ПСЖ, я был очень осторожен и сказал, что он зря пошел в эту команду. Он готовый вратарь и должен был уходить туда, где будет постоянно играть в основном составе. Если бы он всегда выходил на поле в составе ПСЖ, то сразу стал бы звездой, как Хвича Кварацхелия. Пребывание в резерве является минусом для профессиональной квалификации Сафонова. Ему надо было уходить в менее знаменитую команду, зато он бы чаще практиковался и мог стать лучшим вратарем Европы», — сказал Кавазашвили.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев заявил Metaratings, что Сафонову не нужно оставаться в ПСЖ.

«Я не знаю, какой у него контракт с клубом. Если он не может его расторгнуть, его попытаются отдать в аренду. Я не понимаю, зачем Сафонов перешел в ПСЖ. Мне неясен этот шаг», — сказал Дасаев.

Сафонов ошибся в матче против Перу из-за отсутствия практики в клубе, заявил NEWS.ru ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. По его мнению, голкипер плохо играет на выходах и не чувствует игровую ситуацию.

«Зачем его вызывать? У ЦСКА есть великолепный вратарь Владислав Тороп. Никто не остановит Карпина! Просто удивительно! У нас что, нет тренерского штаба, который может ему подсказать? Карпин был классным игроком, но как тренер он нулевой. Сафонов — бездарный вратарь, плохо играет на выходах. Голкипер не чувствует игровую ситуацию, очень много ошибается в воротах», — высказал мнение Пономарев.

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что любому футболисту важно как можно чаще выходить на поле с первых минут. Это помогает сохранить игровой тонус, отметил он.

Матвей Сафонов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«На одних тренировках далеко не уедешь. Может быть, отсутствие игрового тонуса повлияло на то, что нам забили с 20 метров, потому что такие голы не должны залетать. Вратарь должен уверенно отбивать подобные удары. Когда футболист не играет, в том числе вратарь, у него пропадают уверенность и концентрация», — сказал Булыкин.

Экс-футболист выразил надежду, что голкипер продолжит играть за границей в клубе высокого уровня.

