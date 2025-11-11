Первый круг РПЛ: кто лидер, какая команда удивила, реакция Мостового

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился первый круг. Какие команды претендуют на чемпионство, кто больше всех удивил на старте сезона, останется ли Деян Станкович главным тренером «Спартака» — в материале NEWS.ru.

Кто лидирует в РПЛ после первого круга

По итогам первых 15 туров в таблице лидируют московский «Краснодар» и ЦСКА — у коллективов по 33 очка. Команда с юга России находится выше благодаря разнице забитых и пропущенных мячей: +19 у «быков» и +13 у армейцев.

По 30 очков у «Зенита» и «Локомотива» (разница мячей — +17 и +12). Между собой команды делят третье место. В зоне вылета на данный момент расположились «Сочи» и «Пари НН» с восемью баллами.

Кто стал главным открытием первого круга РПЛ

Главной неожиданностью первой части сезона стала калининградская «Балтика». С этим согласились ветеран ЦСКА Владимир Пономарев и бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Коллектив Андрея Талалаева набрал 28 очков и находится сразу за группой лидеров — на пятом месте.

«Открытие — наверное, „Балтика“. Много разговоров вокруг этого клуба сейчас, на пятом месте идут. Посмотрим, как они закончат чемпионат», — заявил Мостовой.

Главный тренер Андрей Талалаев и футболисты клуба «Балтика» Фото: Андрей Шрамко/РИА Новости

Пономарев отметил, что у коллектива Талалаева, несмотря на отличные выступления, присутствуют слабые стороны, над которыми нужно работать.

«Они себя чувствовали неплохо и в прошлом году. Конечно, команда заслуживает похвалы. В первую очередь Талалаев. Сумел грамотно подобрать коллектив и расставить их по местам так, что все грамотно выполняют свои функции. Приятно на них смотреть. Думал, что они закончат беготню, но нет, физика у них в порядке. С ней всегда приходит и техника. Скорее всего, будут работать над этим дальше. Уверен, что нам предстоит увидеть сюрпризы „Балтики“ и во втором круге», — сказал Пономарев.

«Балтика» может занять шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его словам, команда является главным открытием первого круга и вряд ли опустится сильно ниже в турнирной таблице.

«Мне кажется, „Балтика“ недобрала два-три очка. В ситуациях, когда они могли бы выиграть, играли вничью. У Талалаева абсолютное влияние на игроков. Я думаю, они не опустятся в район 10-го места, но в шестерке должны быть», — сказал Непомнящий.

Кто стал главным разочарованием первого круга РПЛ

Здесь эксперты снова были единогласны. Главным разочарованием первого круга РПЛ, по их мнению, стало московское «Динамо». Пришедший в клуб Валерий Карпин не смог поднять команду к вершинам. У коллектива лишь 17 очков по итогам первой части чемпионата и промежуточное 10-е место.

«Никто не ожидал, что они с таким составом будут так низко после первого круга. Уверен, что поднимутся. У многих команд случаются неудачные периоды — такой сейчас у бело-голубых», — сказал Мостовой.

Пономарев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что причина неудач бело-голубых в том, что они «психологически несовместимы с Карпиным».

Хуан Хосе Касерес («Динамо») и Максим Кузьмин («Акрон») в матче 15-го тура РПЛ в Москве Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«У „Динамо“ это прежде всего психологическая несовместимость. Не надо было Карпину переходить в клуб. Вот как бывают несовместимые продукты, вот так и в „Динамо“. Абсолютно уверен. Момент, который сложно преодолеть», — заявил Пономарев.

Карпину нужно время, чтобы осознать, как работать с футболистами московского «Динамо», заявил Непомнящий NEWS.ru.

«Совмещение [в клубе и сборной России] никогда не облегчало работу тренера. С другой стороны, у меня ощущение, что Карпину нужно время. Работа в „Ростове“ и „Динамо“ абсолютно отличается. В „Ростове“ Карпин мог влиять на игроков, в „Динамо“ собраны люди с амбициями, что-то из себя представляющие. Чтобы они начали играть в футбол Карпина, нужно, чтобы игроки осознали, что от них требуется. И Карпин тоже осознал, каким образом управлять вот таким коллективом. Мне кажется, это главная проблема», — сказал Непомнящий.

Останется ли Деян Станкович главным тренером «Спартака»

Главный хайлайт первого круга в «Спартаке» — эмоции Деяна Станковича. Он получал месячный бан за оскорбления судей, заявлял об усталости и желании уехать домой, а после игры с «Ахматом» накричал на журналиста. Несмотря на это, после неудачного старта команда смогла оправиться: шестое место и 25 очков.

По мнению Непомнящего, Станкович не осознает, что работа в одном из популярных клубов России всегда находится под микроскопом. По его словам, специалист должен понимать, что в его адрес возможны провокации, и к этому нужно быть готовым.

Главный тренер ФК «Спартак» Деян Станкович Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

«Станкович не совсем осознает, что его пригласили на работу в клуб, вокруг которого всегда сложности, проблемы, оцениваются каждый шаг и каждое слово. Могут быть провокации, в том числе со стороны СМИ, а он не осознает и не понимает. Станкович, как мужчина, великий футболист, игравший в больших командах, провоцирует своим поведением и болельщиков, и руководство, и, конечно, журналистов. Это происходит не потому, что он плохой тренер, он просто не понимает, где находится. Какой смысл держать человека на этой должности?» — сказал Непомнящий.

Мостовой в разговоре с NEWS.ru заявил, что всегда будет поддерживать Станковича.

«Из „Спартака“ никто обычно не уезжает недовольным. Да и из многих команд. Все уходят довольными и богатыми. Я считал: за 20 лет, кажется, 18 тренеров обеспечили себе безбедную жизнь за счет „Спартака“. Всегда буду за Станковича — это человек с большим футбольным прошлым. Всегда буду на стороне таких людей, какие бы они ни были. Сравните его хотя бы с проходимцем [Гильермо] Абаскалем! Два года потребовалось, чтобы его раскусить», — заявил Мостовой.

Пономарев также подчеркнул, что Станкович самостоятельно не покинет свой пост.

«Считаю, что он отрицательно действует на коллектив своими выходками. Это никуда не годится. Пожалуйста, ругай своих игроков как угодно, как это делает Талалаев. А ругать судей, сваливать на них что-то не надо. Пусть сидит где-нибудь там наверху, на трибуне или в ложе, обедает или выпивает что угодно. Увольнение? Деян сам не покинет клуб ни за что. Будет делать все, чтобы его ушли. Зачем ему это? А зачем терять такие бабки? Ему ведь и контракт еще новый дали. Его высказывания в духе „я устал, я хочу домой“ отрицательно действуют и на клуб, и на болельщиков», — заявил Пономарев.

Кто станет чемпионом РПЛ

Пономарев в разговоре с NEWS.ru назвал фаворитов гонки за титул в РПЛ.

«Думаю, что ЦСКА, „Зенит“ и „Краснодар“. Питерцы, конечно, немного сбавили обороты, да и Семак на самом деле команде уже приелся. Каждый год требовать чемпионства… Это тяжелая психологическая нагрузка. У ЦСКА хорошее место в чемпионате, но получается как-то неуверенно: постоянные победы 1:0, забивают защитники. Колоссальное везение. Такое бывает, но оно имеет свойство заканчиваться. Команда в порядке, но чемпионской игры нет никакой. Стандарты, угловые, стандарты. Красивой комбинационной игры я не вижу», — сказал Пономарев.

Матвей Кисляк (ЦСКА) во время матча РПЛ в Москве Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Мостовой также отметил, что разыграют титул те команды, которые сейчас идут наверху. Он добавил, что в борьбу «обязан» включиться «Спартак».

«Еще в начале сезона говорил, что интрига будет до последних туров. Так пока и получается. Думаю, что идущие наверху команды там и останутся. Остаюсь при своем мнении — еще обязан подняться „Спартак“», — заявил Мостовой.

По мнению Непомнящего, больше всего шансов на чемпионство имеют «Краснодар» и «Зенит».

«Сейчас они теряют не так много очков. „Зенит“ хромал на старте, но, кажется, сейчас ситуация налаживается. Это два главных претендента в борьбе за золото. Хотя и „Локомотив“, у которого не совсем все просто, и ЦСКА ни в коем случае не будут останавливаться и тоже будут бороться за титул», — сказал Непомнящий.

Читайте также:

Три секунды в Мюнхене, рак, смерть в 26: как жил баскетболист Белов

РФ возвращают в мировой спорт. Кого допустили, кто поедет на Олимпиаду

Разрыв с Родниной, драка с соперником, измена: история фигуриста Уланова