Ветеран ЦСКА назвал фаворитов в чемпионской гонке РПЛ

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru назвал фаворитами гонки за титул в Российской премьер-лиге (РПЛ) армейцев, «Зенит» и «Краснодар». Он отметил, что пока не видит у красно-синих чемпионской игры.

Думаю, что ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». Питерцы, конечно, немного сбавили обороты, да и Семак, на самом деле, команде уже приелся. Каждый год требовать чемпионства… Тяжелая психологическая нагрузка. У ЦСКА хорошее место в чемпионате, но получается как-то неуверенно: постоянные победы 1:0, забивают защитники. Колоссальное везение. Такое бывает, но оно имеет свойство заканчиваться. Команда в порядке, но чемпионской игры нет никакой. Стандарты, угловые, стандарты. Красивой игры комбинационной я не вижу, — сказал Пономарев.

Ранее он заявил, что причина неудач «Динамо» кроется в психологической несовместимости с главным тренером Валерием Карпиным. Он отметил, что это сложнопреодолимый момент. После 15 туров в чемпионате России «Динамо» с 17 очками занимает 10-ю строчку.