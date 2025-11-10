«Зачем терять бабки?» Ветеран ЦСКА о будущем Станковича в «Спартаке» Пономарев: Станкович не уйдет из «Спартака» сам и будет ждать увольнения

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович самостоятельно не покинет свой пост. Он отметил, что ему незачем «терять бабки».

Он отрицательно действует на коллектив своими выходками. Это никуда не годится. Пожалуйста, ругай своих игроков как угодно, как это делает [Андрей] Талалаев. А ругать судей, сваливать на них что-то не надо. Пусть сидит где-нибудь там наверху, на трибуне или в ложе, обедает или выпивает что угодно. Увольнение? Деян сам не покинет клуб ни за что. Будет делать все, чтобы «его ушли». Зачем ему это? А зачем терять такие бабки? Ему ведь и контракт еще новый дали. Его высказывания в духе «я устал, я хочу домой» отрицательно действуют и на клуб, и на болельщиков, — заявил Пономарев.

Ранее он в разговоре с NEWS.ru назвал фаворитами гонки за титул в Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». Пономарев отметил, что пока не видит у красно-синих чемпионской игры, а только угловые и стандарты.