«Не понимает, где находится»: Непомнящий объяснил нервные срывы Станковича

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не осознает, что работа в одном из популярных клубов России всегда находится под микроскопом, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его словам, специалист должен понимать, что в его адрес возможны провокации, и к этому нужно быть готовым.

Станкович не совсем осознает, что его пригласили на работу в один из самых популярных клубов страны, вокруг которого всегда сложности, проблемы, всегда работа под микроскопом, оцениваются каждый шаг и каждое слово. Могут быть провокации, в том числе со стороны журналистов, а он не осознает и не понимает. Станкович как мужчина, великий футболист, игравший в больших командах, провоцирует своим поведением и болельщиков, и руководство, и, конечно, журналистов. Это происходит не потому, что он плохой тренер, а просто не понимает, где находится. Какой смысл держать человека на этой должности? — сказал Непомнящий.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не будет рассматривать эпизод с флеш-интервью Станковича. Основанием для такого решения стало отсутствие обращений по данному инциденту. Инцидент произошел после завершения матча 15-го тура Мир РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком». Станкович резко отреагировал на вопрос журналиста о судействе, обвинив репортера в провокации и выразив свое недовольство в грубой форме.