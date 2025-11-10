Комитет по этике РФС оставил без внимания инцидент со Станковичем

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:45

Деян Станкович

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не будет рассматривать эпизод с флэш-интервью главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. Основанием для такого решения стало отсутствие обращений по данному инциденту.

Как пояснил собеседник издания, для начала разбирательства необходимо поступление соответствующего заявления от одной из заинтересованных сторон. На текущий момент никто не направил в комитет по этике официального обращения с просьбой оценить поведение специалиста.

Инцидент произошел после завершения матча 15-го тура Мир РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком». Станкович резко отреагировал на вопрос журналиста о судействе, обвинив репортера в провокации и выразив свое недовольство в грубой форме.

Ранее стало известно, что совет директоров столичного футбольного клуба по итогу заседания принял решение оставить Станковича на посту главного тренера. Прежде сообщалось, что он с большой долей вероятности может быть уволен с поста. Станкович занимает должность с 1 июля 2024 года

